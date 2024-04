OTTIMIZZA la tua postazione di lavoro con il Supporto per PC 2-in-1 a MINI PREZZO

Per lavorare al meglio e nella massima comodità ovunque tu sia, ti consigliamo di utilizzare questo Supporto per PC Portatile 2 in 1 UGREEN! Oggi è disponibile su Amazon a soli 20 euro grazie ad un coupon di sconto del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. I coupon sono in esaurimento quindi approfittane il prima possibile!

Supporto per PC Portatile 2 in 1 UGREEN: modalità di utilizzo

Il Supporto per PC Portatile UGREEN adotta un design 2 in 1, il che può offrire 2 opzioni di posizionamento per il tuo laptop e renderlo adatto a più scenari di utilizzo. Oltre al normale posizionamento orizzontale, puoi anche posizionare il supporto verticalmente per riporre il tuo laptop quando non lo usi e risparmiare spazio.

È progettato da 12-17,3 pollici con un peso fino a 5kg, ed è compatibile con quasi tutti i dispositivi tra cui Apple MacBook Air, iPad Pro, Galaxy Notebook, HP Envy, Asus ZenBook Flip, Chrombook Filp, Huawei Matebook 14 e Xiaomi Mi Notebook Air.

Questo strumento da scrivania è realizzato in alluminio di alta qualità e fornisce un solido supporto per il tuo tablet o laptop. Puoi posizionare il tuo dispositivo su di essi con la certezza che non oscillerà o cadrà.

Inoltre i quattro angoli del supporto sono dotati di cuscinetti in silicone, che non solo aumentano l’attrito tra il supporto e il dispositivo in modo che il dispositivo possa essere fissato saldamente sul supporto, ma evitano anche di graffiare il dispositivo.

Oggi il Supporto per PC Portatile 2 in 1 UGREEN è disponibile su Amazon a soli 20 euro grazie ad un coupon di sconto del 20% da applicare al momento dell’ordine. I coupon sono in esaurimento quindi approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.