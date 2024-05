OTTIMIZZA le tue sessioni di gioco con il Mouse da Gaming Logitech a MINI PREZZO

Ecco un vero e proprio must have per gli appassionati di videogiochi, ed oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Si tratta del Mouse da Gaming Wireless Logitech G G502 X PLUS, al momento disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno per terminare!

Mouse da Gaming Wireless Logitech G G502 X PLUS: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse da Gaming Wireless Logitech G G502 X PLUS è stato progettato appositamente con le ultime innovazioni della tecnologia da gaming.

È dotato di Switch LIGHTFORCE, ovvero la tecnologia ibrida ottico-meccanica degli switch per una velocità e un’affidabilità eccezionali, nonché un azionamento preciso e una risposta nitida. Inoltre ha un’illuminazione a 8 LED personalizzabile e adattabile al gioco con effetti di avvio/spegnimento e ottimizzazione della batteria tramite rilevamento del gioco attivo.

Dispone di connettività di livello professionale, con una risposta più veloce del 68 percento rispetto alla generazione precedente e una migliore affidabilità. È anche estremamente preciso fino al sub-micron per un alto livello di precisione con zero smoothing, filtraggio, accelerazione e per prestazioni elevate su computer.

Il mouse è dotato di pulsante DPI Shift reversibile e rimovibile per una personalizzazione ottimale in base alla tua presa e alle tue preferenze, e di una rotella di scorrimento a doppia modalità ridisegnata.

Oggi il Mouse da Gaming Wireless Logitech G G502 X PLUS è disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto dell’8%. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.