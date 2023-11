Palla da boxe riflessa per autodifesa e anti-stress a soli 13 euro: non prendere a pugni questa occasione!

TEKXYZ è una Palla da boxe riflessa che può essere utilizzata per molti usi: allenarsi per l’autodifesa, stimolare la propria capacità di reazione, e i riflessi, migliorare la propria agilità e la velocità dei pugni oltre ovviamente all’abilità di combattimento, ma anche per implementare il coordinamento tra l’occhio e la mano per esempio mettendola sulla testa. Nella confezione ne escono 2, più morbide di una pallina da tennis, quindi non dovrai temere che possano farti del male e adatte a tutti. Oggi la paghi solo 13,99 euro grazie al 13% di sconto! Ma dovresti sbrigarti perché stanno andando a ruba.

TEKXYZ Palla da boxe riflessa: le caratteristiche

Studiata appositamente per essere molto più leggera e morbida di una pallina da tennis, tutti possono divertirsi con TEKXYZ Palla da boxe riflessa senza paura di colpi in faccia, negli occhi, sul naso e sulle mani. La pallina nera è pensata apposta per i principianti. Una volta riusciti a domarla, si passa alla pallina rossa, che invece è più rimbalzante, dunque di un livello maggiore. Allena i riflessi, l’agilità, la velocità dei pugni, le abilità di combattimento e la coordinazione dell’occhio e della mano, garantendo un allenamento divertente e completo.

Passare ore in palestra a sollevare pesi non è l’unico modo per tenersi in forma! Con questa Fight Ball potrebbe essere anche il metodo migliore e più coinvolgente. Sentirai lavorare i muscoli dopo solo 15-20 minuti! Perfetto per le pause di lavoro, le vacanze scolastiche, per la spiaggia e il parco. Consente di bruciare molte calorie e rimetterti in forma.

