Pannello QLED 4K con Fire TV: la smart TV TCL 55" a 399€ su Amazon

Tra le offerte Amazon in occasione del Black Friday non possiamo di certo dimenticarci della stupenda smart TV TCL QLED UHD 4K da 55 pollici. Infatti, sfruttando il calo di prezzo repentino con lo sconto del 20%, oggi ti bastano appena 399€ per ricevere a casa una TV di cui non potrai più fare a meno.

La smart TV a marchio TCL è pronta a rispondere alle tue personali esigenze quotidiane con il suo eccellente pannello a tecnologia QLED da 55 pollici.

Su Amazon c’è il 20% di sconto per la smart TV TCL da 55 pollici: follia del Black Friday

La risoluzione 4K, assieme alle tecnologie HDR 10+ e Dolby Vision, è pronta a sorprenderti con immagini a dettagli elevati e una gamma cromatica sbalorditiva. Compatibile al 100% con Amazon Alexa per il controllo delle sue funzioni tramite semplici comandi vocali, la smart TV esce di fabbrica con Fire TV integrata.

Con un calo di prezzo del 20% su Amazon in occasione del Black Friday, la smart TV a marchio TCL è pronta per sorprenderti fin da subito con il suo bellissimo pannello QLED ad altissima risoluzione; prendi al volo questa incredibile offerta e preparati a ricevere la smart TV direttamente a casa già nella giornata di domani con la consegna rapida gratuita e garantita con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.