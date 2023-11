BLACK FRIDAY: le SPLENDIDE pantofole ADIDAS con suola MASSAGGIANTE a META' PREZZO!

Le pantofole Adidas Adissage, Unisex, sono belle ma anche molto utili per il confort dei piedi. Infatti, presentano un design incredibile, tutte nere con le iconiche righe del marchio tedesco color oro. Dunque, eleganti e stilose. Ma a fare davvero la differenza è la suola massaggiante, grazie al plantare con bottoni massaggianti! Il risparmio è del 50% e si parte da 13 euro, in base al numero. Puoi anche regalarle per Natale, grazie al fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione entro il 31 gennaio 2024!

Pantofole adidas Adissage: le caratteristiche

Le Pantofole adidas Adissage (tecnicamente ciabattine) sono fatte di una morbida ma al contempo resistente gomma. Molto bella la fascia superiore, caratterizzata dalle iconiche righe Adidas color oro che regala un elegante e stioloso stacco con lo sfondo nero. La suola in EVA offre la massima comodità, chiusura a strappo per offrire comfort e praticità. La vera chicca è il plantare con bottoni massaggianti per offrire la massima comodità, ma soprattutto, un effetto massaggiante.

Dunque delle pantofole da esibire negli spogliatoi dopo la palestra o una partita di calcetto, ma anche ideali da tenere a casa per l’intera giornata. Puoi anche regalarle per Natale, grazie al fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione entro il 31 gennaio 2024!

Le pantofole Adidas Adissage, Unisex oggi le paghi molto meno grazie al risparmio del 50% offerto dal Black Friday. Si parte da 13 euro, in base al numero.

