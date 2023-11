Partite al top con CUFFIE DA GAMING ROCCAT in offerta

Spesso e volentieri al giorno d’oggi ci troviamo a giocare agli sparatutto in prima persona in multiplayer online, competendo con amici o perfetti sconosciuti. In questi casi è davvero fondamentale riuscire ad avere una comunicazione efficace con i propri compagni di squadra, in modo tale da portarsi la vittoria a casa. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti le cuffie da gaming Roccat Syn Max in offerta allo strabiliante prezzo di soli 190 euro, con un ottimo 24% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, Roccat.

Cuffie da gaming Roccat: entra nell’azione

La connettività è senz’ombra di dubbio la parola chiave alla base di queste cuffie da gaming: grazie alla connessione wireless, combinata alla connettività Bluetooth, esse sono infatti in grado di collegarsi senza problemi al tuo PC o al dispositivo mobile che usi per le chart vocali.

La portata di connessione di queste cuffie è davvero eccezionale, dal momento che il segnale può raggiungere fino a 15 metri di distanza. Nulla da dire anche per l’autonomia, dal momento che con un singolo ciclo di ricarica le cuffie possono raggiungere le 16 ore di riproduzione continua totale. Il tutto viene ancor più facilitato dalla base di ricarica AIMO (inclusa ovviamente nella confezione) che nel giro di appena 15 minuti permette di avere un’autonomia che supera le 3 ore, evitando così di perdere ore e ore inutilmente nell’attesa.

Una delle particolarità più interessanti alla base di queste cuffie consiste senz’altro nei padiglioni refrigeranti, dal momento che i cuscinetti sono dotato al loro interno di un gel refrigerante, che assieme a uno specifico tessuto tecnico permettono alle tue orecchie di traspirare senza alcun tipo di problema.

In corrispondenza della base sinistra trovi poi il microfono integrato, che ti permette di comunicare efficacemente con i tuoi compagni di squadra, trasmettendo un suono chiaro e nitido.

In definitiva, a nemmeno 200 euro hai la possibilità di accaparrarti una delle migliori cuffie per il gaming, con cui potrai facilmente vincere le tue partite in multiplayer online assieme ai tuoi amici: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo di acquistare queste cuffie da gaming Rocca Syn Max in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

