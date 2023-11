Partite al top con CUFFIE UFFICIALI XBOX in offerta

Quando ci troviamo a giocare in multiplayer online, sentiamo ovviamente la necessità di comunicare in maniera efficace con i nostri compagni di squadra, in modo da portarci agilmente la vittoria della partita a casa. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti le cuffie ufficiali Xbox in offerta all’incredibile prezzo di soli 54 euro, con 5 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito da Microsoft.

Cuffie ufficiali Xbox: entra nel gioco

Partiamo col dire che queste cuffie sono totalmente compatibili con ogni console Microsoft, sia essa Xbox Series X o Xbox Series S, o perfino Xbox One (uscita in precedenza) e PC, grazie al connettore jack da 3.5 millimetri presente all’interno della confezione. In questo caso hai infatti la possibilità di collegarle direttamente al controller Xbox per mezzo di questo cavo jack audio, in modo da non intralciarti con fastidiosi fili mentre giochi.

Grazie a queste cuffie hai la possibilità di immergerti nel bel mezzo dell’azione all’interno dei videogiochi del momento: esse supportano infatti la tecnologia ad alta fedeltà Windows Sonic oltre che l’audio spaziale DTS Headphone, grazie al quale riuscirai ad avere un audio perfettamente nitido per le tue chat vocali con i compagni di squadra. Tutto questo viene garantito dal microfono regolabile, che può essere richiuso nei momenti in cui non lo utilizzi, oltre che dai diffusori audio cablati da 40 millimetri che assicurano il massimo della qualità sonora possibile.

Per non parlare poi dei comandi integrati on-ear, che ti permettono di regolare il volume o disattivare rapidamente qualsiasi rumore che può presentarsi all’ingresso.

Uno dei punti di forza alla base di queste cuffie è rappresentato dal loro design estremamente leggero e flessibile: l’archetto infatti (che distribuisce perfettamente il peso delle cuffie sul capo) è completamente regolabile, così come le imbottiture che assicurano il massimo della comodità a chi ne fa utilizzo, anche dopo ore e ore di gioco.

In definitiva, a poco più di 50 euro hai la possibilità di portarti a casa un paio di cuffie dalle prestazioni davvero eccezionali, grazie al quale potrai giocare ad ogni videogioco del momento sulle console Xbox: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare queste cuffie ufficiali Xbox in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.