Pavimenti brillanti a ZERO STRESS con il Robot Aspirapolvere 2-in-1 in DOPPIO SCONTO

Goditi una casa splendente senza il minimo sforzo con il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Lubluelu! Oggi è disponibile su Amazon a soli 144 euro grazie ad uno sconto dell’11% ed un ulteriore coupon di 25 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta così non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Lubluelu: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Lubluelu utilizza la tecnologia dell’intelligenza artificiale per pianificare i percorsi per pulire completamente l’ambiente domestico e garantire un posizionamento preciso, anche al buio.

Aspirando la polvere galleggiante e rimuovendo le macchie, con 3 livelli di controllo dell’acqua, questo robot con mappatura SL60D si adatta a diversi materiali di pavimentazione, si prende cura dei pavimenti in legno e pulisce efficacemente tutta casa.

È in grado di memorizzare fino a 5 mappe, personalizzabili in base alle proprie preferenze. Inoltre, le mappe delle case a più piani possono essere memorizzate con ancora più dettagli e precisione supportando un’area di pulizia massima di 100 metri quadrati.

Il mini dispositivo ha varie modalità di pulizia: Timer, Zonata, Spot, Zona di Divieto Virtuale, Automatica, Volte di Pulizia, Lava a forma di Y. Basterà utilizzare l’app Samrtlife SL60D per scegliere una modalità o personalizzare la pulizia in base alle proprie esigenze.

Per evitare accuratamente gli ostacoli, il robot offre prestazioni superiori di rilevamento ambientale e anticollisione, evitando che cada dalle scale o superi gli spigoli. In più le ruote fuoristrada potenziate consentono al robot di attraversare facilmente ostacoli di 18 mm.

Oggi il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Lubluelu è disponibile su Amazon a soli 144 euro grazie ad uno sconto dell’11% ed un ulteriore coupon di 25 euro da applicare al momento dell’ordine. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.