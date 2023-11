Pavimenti pulitissimi con ROBOT ASPIRAPOLVERE in offerta

Spesso e volentieri dopo una lunga giornata di lavoro o di studio universitario, non abbiamo le energie necessaria per pulire efficacemente tutto il nostro ambiente domestico. Per nostra fortuna la tecnologia nel corso degli ultimi anni ci è venuta molto incontro, grazie ai robot aspirapolvere che permettono di pulire i pavimenti al postro nostro, guadagnando in tempo e fatica. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il robot aspirapolvere Lefant F1 all’incredibile prezzo di soli 139 euro, con un ottimo sconto del 48% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Lefant.

Robot aspirapolvere Lefant: casa pulita in un attimo

Tra i punti di forza alla base di questo robot aspirapolvere troviamo sicuramente l’elevata potenza d’aspirazione, che si attesta a ben 5000 Pa: grazie a questa caratteristica esso sarà in grado di aspirare facilmente e senza problemi qualsiasi elemento, dalla polvere ai capelli, fino ad arrivare ai peli dei tuoi animali domestici.

Molto apprezzato poi il controllo intelligente, che si può effettuare tramite l’utilizzo dell’app, scaricabile in maniera completamente gratuita dai rispettivi store mobile, per iOS e Android a seconda del tuo smartphone. Direttamente dall’app puoi fissare il numero di pulizie nell’arco del giorno e settimana, selezionando l’intervallo che intercorre tra una pulizia e l’altra. Il robot Lefant è inoltre compatibile con i comandi vocali attualmente presenti sul mercato, rispettivamente Amazon Alexa e Google Assistant, permettendoti di comandarlo semplicemente con l’utilizzo della tua voce.

Sensazionale anche l’autonomia di questo dispositivo, che con un singolo ciclo di ricarica ti permette di arrivare senza problemi a 250 minuti di durata, per una copertura massima di 200 metri quadrati: non avrai quindi problemi nel pulire il tuo ambiente domestico in men che non si dica, con una velocità davvero sensazionale e senza precedenti sul mercato.

Un’altra caratteristica sensazionale è la tecnologia FreeMove 3.0, che grazie a un sensore a infrarossi permette di rilevare rapidamente gli ostacoli che si frappongono sul suo cammino, permettendo di evitare incidenti di qualsiasi tipo.

In definitiva, a poco più di 130 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori robot aspirapolvere attualmente in commercio, con la quale potrai risparmiare un bel po’ di tempo che potrai utilizzare per le tue attività: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare il robot aspirapolvere Lefant in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

