Pc Acer ALL-IN-ONE a soli 538 euro! Hai tutto in un UNICO dispositivo

Acer Aspire C24-1800 è un Computer Fisso All in One, con Processore Intel Core i5-1335U, Ram 8 GB DDR4, 512 GB SSD, Display 23.8″ IPS FHD LED LCD, Intel Iris Xe, Wifi, Webcam, sistema operativo Windows 11 Home. Oggi puoi acquistarlo a soli 538,73 euro, grazie al 39% di sconto!

Acer Aspire C24-1800: le caratteristiche

I processori Intel Core di 13a generazione e la scheda grafica Intel Iris Xe semplificano le attività più complesse o la modifica dei tuoi contenuti. E puoi aprire tutte le app che vuoi grazie agli 8 GB di RAM DDR4. Il display 23.8″ IPS FHD vanta una cornice sottile, un eccezionale rapporto screen-to-body, schermo reclinabile (da -5° a 25°) e tecnologia Acer BlueLightShield per maggior comfort visivo.

Grazie alla webcam da 5MP integrata e ai due microfoni stereo, avrai la sensazione che i tuoi amici siano proprio lì con te. E con il comodo otturatore per la privacy, garantisci serenità e riservatezza alla tua vita privata. Dotato di connettività veloce e stabile con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5, USB 3.2 Gen1 e 2 e USB 3.2 Gen2 Type C, Aspire serie C supporta un’ampia gamma di opzioni di connettività per collegare tutte le tue periferiche.

