Pc Acer GAMING a POCHISSIMO per 24h su Ebay: POCHISSIMI pezzi

Vuoi cambiare pc, ma stai cercando l’offerta migliore sul mercato? Vorresti un pc top di gamma ad un prezzo davvero conveniente? Pensa che oggi ti puoi portare a casa questo pc di Acer a soli 1979,99€, a cui poi aggiungerai uno sconto di 35€. Corri adesso su Ebay, prima che sia troppo tardi.

Il tuo pc è da cambiare? Oggi, questo lo trovi con tanto di sconto pazzo di 35€, grazie al codice sconto PSPRAPR24. Tutto ciò che dovrai fare è selezionarlo!

Acer predatore Helios 16 pollici

Il laptop è quel chiodo fisso che da tempo non riesci a toglierti dalla testa, ma non hai ancora trovato un’0fferta davvero conveniente per te? Beh, oggi c’è, questo di Acer, approfittane!

Domina il gaming con prestazioni al livello di un pc desktop con il più recente processore Intel Core di 13a generazione i9-13900HX, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB GDDR6, memoria SSD da 1 TB e fino a 32 GB di RAM DDR5 5600 MHz.

Annienta la competizione con il tuo pc gaming portatile Predator grazie al display WQXGA IPS da 16″ in formato 16:10 e refresh rate di 165 Hz DDS. Le GPU dei notebook gaming NVIDIA GeForce RTX serie 40 superano il muro del suono sia per i giocatori sia per i creatori. Sono supportate dall’architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, che garantisce un salto di qualità.

Corri, adesso! Se vuoi portarti a casa questo pc di Acer con tanto di codice sconto di 35€, dovresti davvero correre su Ebay adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.