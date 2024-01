PC All-in-One HP 24 con Intel Core i3 e SSD PCIe da 512GB crolla a 529€ (anche in 5 rate)

Il PC All-in-One HP 24, nella configurazione con Intel Core i3 di dodicesima generazione, SSD PCIe da 512GB e 8GB di RAM, è in offerta su Amazon a 529,99 euro, grazie al 31% di sconto sul prezzo consigliato di 769,99 euro. E ce anche un’altra bella notizia: è possibile pagarlo in 5 rate a interessi zero da 106 euro al mese. Per accedere alle rate è sufficiente una carta di debito. Ecco il link all’offerta.

HP 24 All-in-One è uno dei migliori computer desktop per rapporto qualità-prezzo. Non è solo l’ultima offerta che ce lo fa dire, ma una scheda tecnica di tutto rispetto, che in questa fascia di prezzo è semplicemente fuori portata rispetto alla concorrenza.

PC HP 24 All-in-One in sconto del 31% su Amazon

Uno dei principali punti di forza del PC All-in-One di HP è il processore Intel Core i3 1215U, con frequenza fino a 4,1 GHz, 4 core e 8 thread, in grado di offrire tutta la potenza necessaria per gli utenti che lavorano in smart working o in ufficio e hanno bisogno di performance superiori alla media in multitasking e durante l’utilizzo di software pesanti.

Un altro fiore all’occhiello del dispositivo è l’unità SSD PCIe da 512GB, affiancata da 8GB di RAM e il sistema operativo Windows 11 Home ottimizzato per i prodotti Microsoft. L’unità integra inoltre due slot di espansione M.2 per SSD e scheda WLAN.

Il computer desktop HP 24 All-in-One è in offerta a soli 529,99 euro su amazon.it, con la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate a interessi zero da 106 euro al mese. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui gli utenti abbonati a Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

