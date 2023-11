Penna USB-C per smartphone e notebook: quasi GRATIS!

Le pennette USB si usano sempre meno. Il motivo? L’incompatibilità con la totalità dei dispositivi. E se vi dicessimo che c’è un prodotto compatibile con smartphone, notebook e computer fissi? Ecco la penna USB-C USB-A Lexar da ben 64 GB a bordo! Il prezzo? Solo 12,74€: il ribasso Black Friday di Amazon è del 15%. Corri ad acquistarla!

Lexar: penna USB-C da 64 GB

Con ben 64 GB a bordo in un corpo super compatto, la penna USB-C e A di Lexar è uno di quei prodotti che non potete non acquistare oggi.

Si tratta di un prodotto perfetto per trasferire file da uno smartphone ad un PC o con notebook non dotati di porte USB standard A. Questa pennetta è quindi molto versatile, funzionale, ma soprattutto veloce! Integra a bordo la tecnologia USB 3,2 che garantisce una velocità di lettura di 100MB/s.

Il corpo della pennetta è in metallo per garantire resistenza anche nel tempo. Le dimensioni sono davvero compatte: una volta collegata ad uno smartphone, sarà davvero piccola e discreta e non darà alcun fastidio durante l’utilizzo.

Potrete usarla, per esempio, per tenere sempre con voi tutti i file che preferite non affidare ad un servizio cloud o che, per qualche ragione, dovete mantenere offline. Può inoltre essere molto utile per trasferire foto e file da uno smartphone ad un computer: libererete così la memoria del cellulare in pochissime semplici mosse e spendendo davvero poco.

Arriviamo dunque al prezzo del prodotto: solo 12,74€. Con il ribasso Black Friday di Amazon del 15%, potete quindi portare a casa una penna USB di qualità ad un prezzo super concorrenziale. Affrettatevi però! L’offerta scadrà prestissimo!

