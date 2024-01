Pentola elettrica Electrolux in super offerta a 59,99€ su Amazon (-40%)

La pentola elettrica in acciaio inox da 6,6 litri Electrolux è in offerta a tempo a 59,99 euro su Amazon, per effetto del maxi sconto del 40% sul prezzo più basso recente pari a 99,99 euro. Si tratta di un ottimo prezzo, dato che negli ultimi 3 mesi il suo prezzo medio si è aggirato poco sopra i 100 euro.

I principali punti di forza della pentola elettrica Electrolux sono la cottura lenta, la capacità generosa e la resistenza certificata dai materiali con cui è stata progettata. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli utenti Prime hanno a disposizione le spese di spedizione gratis e la consegna ultra-rapida.

Pentola elettrica Electrolux in sconto del 40% su Amazon

Uno dei tratti distintivi della pentola elettrica in offerta a tempo su Amazon quest’oggi è la cottura lenta a bassa temperatura, per una cucina più sana e salutare.

Tutto merito della funzionalità Slow Cooker di Electrolux, che consente di cucinare ricette per le quali occorrono tempi lunghi senza la necessità di controllare la cottura. Al termine, Slow Cooker farà scattare in automatico la modalità Mantenimento calore, in modo che il cibo rimanga cotto a puntino per il tuo rientro a casa, pronto per essere gustato.

Tra le altre caratteristiche segnaliamo il display digitale con comandi touch, la casseruola in ceramica (che può essere lavata in lavastoviglie) e il coperchio in vetro temperato.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sulla pentola elettrica del marchio Electrolux da 6,6 litri per risparmiare qualcosa come 40 euro sul prezzo più basso recente. La consegna è immediata.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.