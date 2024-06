Pepe e Bonk scendono mentre i trader vedono nuove opportunità in altre meme coin

È stata una settimana deludente per le principali meme coin, con Pepe e Bonk che hanno subito profonde svendite.

Nel frattempo, l’emergente Sealana sta rubando la scena mentre la sua prevendita supera la soglia di 3 milioni di dollari raccolti.

Pepe e Bonk calano mentre guidano le meme coin

Non sono solo Pepe e Bonk ad essere in calo questa settimana. Tutte le prime dieci meme coin sono diminuite, tranne DOG•GO•TO•THE•MOON e cat in a dogs world.

Tuttavia, dopo aver mostrato una relativa spinta negli ultimi mesi, Pepe e Bonk hanno iniziato a calare.

Attualmente al prezzo di $ 0,0000142, Pepe ha registrato perdite a doppia cifra questa settimana, in calo del 13%. Ciò è amplificato dalla svendita del 7% oggi e dell’1% nell’ultima ora. Ciononostante, questo mese rimane una crescita del 62%.

La meme coin a tema rana detiene attualmente una capitalizzazione di mercato di 5,9 miliardi di dollari e un volume di trading di 1,3 miliardi di dollari nelle 24 ore, in calo del 16% oggi.

Nonostante la performance deludente di questa settimana, gli analisti sostengono che Pepe riprenderà il suo trend rialzista a breve.

Woods.ai suggerisce che Pepe potrebbe vedere un modesto pullback intorno a 0,000014$, ma questo porrà le basi per il suo prossimo rialzo.

Passando a Bonk, il progetto ha subito la stessa fortuna di Pepe questa settimana, in calo del 17%. E come Pepe, il suo slancio ribassista non mostra segni di allentamento, con il suo prezzo in ribasso di oltre il 6% nelle ultime 24 ore.

Ma allargando lo sguardo, Bonk è in una posizione meno favorevole rispetto a Pepe, registrando un guadagno solo dell’11% questo mese.

Attualmente ha un prezzo di $ 0,00003192 con una capitalizzazione di mercato di $ 2,1 miliardi e un volume di trading di 506 milioni di dollari nelle ultime 24 ore.

Tuttavia, gli analisti rimangono ottimisti, con Cloudz che suggerisce che i trader si pentiranno di non aver acquistato più BONK al prezzo attuale.

Nel frattempo, TraderKoz prevede un ritracciamento più profondo verso 0,000028$, seguito da un rimbalzo e da una continuazione del trend rialzista.

Ma mentre Pepe e Bonk hanno faticato questa settimana, un nuovo contendente alle meme coin è entrato nel mercato a pieno ritmo ed è sostenuto da guadagni enormi.

Il progetto si chiama Sealana e la sua prevendita ha recentemente superato la soglia di 3 milioni di dollari raccolti.

Gli analisti ritengono che Sealana possa fornire rendimenti 100 volte superiori dopo aver raccolto 3 milioni di dollari

Il dominio delle meme coin Solana non ha mancato di offrire opportunità che cambiano la vita negli ultimi mesi, e figure di spicco del settore pensano che Sealana sia prossimo ad esplodere.

Attualmente in fase di prevendita, gli investitori possono acquistare prima che il token venga lanciato sugli exchange.

Ma con 3 milioni di dollari raccolti, la notorietà del progetto sta aumentando e il tempo per acquistare sta scadendo.

Da un certo punto di vista, la prevendita di maggior successo di Solana, Book of Meme, ha raccolto 2 milioni di dollari e poi è diventata la meme coin più veloce a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari dopo il suo lancio.

Uno dei punti di forza di Sealana è il suo gioco di meme. Con riferimenti a Donald Trump, scene ispirate a South Park e una spiritosa storia, il progetto incapsula l’essenza della cultura della meme coin degen.

Ciò distingue Sealana dalle altre meme coin ed è probabilmente il motore principale del suo successo iniziale.

Tuttavia, il team non ha annunciato un hard cap della prevendita, quindi la campagna potrebbe terminare in qualsiasi momento. Pertanto, i potenziali investitori dovrebbero agire rapidamente per evitare di perdere questa opportunità.