Pepe Unchained raggiunge il traguardo dei 5 milioni di dollari in prevendita - Sarà la prossima crypto a fare 100x?

L’arena delle meme coin ha ora un nuovo contendente che ha già impressionato i trader italiani con le sue ottime prestazioni riscontrate nella fase di prevendita.

Pepe Unchained (PEPU) ha già raccolto oltre 5 milioni di dollari nella sua ICO in corso in poche settimane, catturando la domanda sempre crescente di nuove meme coin.

Le impressionanti cifre della raccolta fondi hanno persino portato alcuni esperti a chiamare PEPU una delle prossime meme coin 100x.

I meme token a tema ‘rana’ aumentano di popolarità in vista della corsa al rialzo delle criptovalute

Le meme coin stanno affrontando la domanda più alta di qualsiasi altro settore crypto durante questo ciclo rialzista. Vi è un consenso crescente sul fatto che token come Pepe, Dogwifhat e Floki quest’anno supereranno la maggior parte delle altre criptovalute.

Gli analisti sono particolarmente rialzisti su Pepe coin, a causa della sua forte correlazione con il prezzo di Ethereum. Con gli ETF spot su Ethereum ora attivi – e superiori alle aspettative – il prezzo dell’ETH potrebbe salire alle stelle, e così anche il PEPE.

In effetti, gli esperti ritengono che Pepe coin potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico entro agosto e ribaltare Shiba Inu entro la fine dell’anno.

Non sottovalutano nemmeno i cloni di Pepe e le altre crypto a tema rana. Ad esempio, PeiPei, noto anche come il Pepe coin cinese, è attualmente la seconda criptovaluta più visitata su CoinMarketCap dopo Bitcoin.

Inoltre, è aumentato di quasi il 220% nell’ultimo mese, rispetto rispettivamente alla crescita dell’8% di Bitcoin e del 21% di Pepe.

Alcuni influenti influencer delle criptovalute ora credono che Pepe Unchained potrebbe essere la prossima grande meme coin a tema rana che potrebbe seguire le orme di PEPE e PeiPei.

Pepe Unchained – La prossima meme coin da 100x?

Considerando la forte domanda di meme coin rana, Pepe Unchained ha ideato un concetto innovativo per separarsi dai normali gettoni privi di utilità.

Il progetto lancerà la propria blockchain Layer-2, interamente compatibile con Ethereum e tuttavia con vantaggi significativi.

Le meme coin di Ethereum spesso richiedono costi di scambio elevati, a causa della congestione sulla blockchain. Ciò è particolarmente vero per i token ERC-20 più recenti che non sono ancora attivi su scambi centralizzati. Di conseguenza, la maggior parte di queste meme coin vedono investimenti minimi o nulli e finiscono per diventare schemi di pump-and-dump.

Tuttavia, la blockchain Layer-2 di Pepe Unchained significa che i possessori di PEPU possono godere di bassi costi di negoziazione, transazioni più veloci e premi di staking elevati. PEPU sta già registrando un notevole coinvolgimento nel settore della vendita al dettaglio, come risulta evidente dalla sua prevendita.

In effetti, questa nuova meme coin sta facendo paragoni con Brett, la principale meme coin su Base. La catena Base, l’impresa Layer-2 di Coinbase, offre anche commissioni di transazione basse e compatibilità con Ethereum. Non sorprende che Brett abbia una capitalizzazione di mercato di 1,3 miliardi di dollari in meno di 5 mesi.

Allo stesso modo, il protocollo di staking Pepe Unchained offre già un interessante reddito passivo in prevendita, attualmente con un APY di oltre il 360%.