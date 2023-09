Persona 5 Royal in SUPER SCONTO su Amazon

Tutti gli appassionati di videogames conosceranno Atlus e la sua longeva esperienza nel campo dei JRPG, un genere in cui la software house primeggia senza alcun dubbio. La serie Persona è una delle serie più amate fra tutti i fan del genere e della software house stessa. Nel caso di questa serie diversi sono stati i titoli identificati come veri e propri capolavori e uno di questi è sicuramente Persona 5, la cui versione Royal è attualmente in super sconto su Amazon: un 68% che vi porterà ad acquistare il titolo a meno di 20€, con esattezza 19,16€.

Persona 5 Royal a meno di 20€ grazie al maxi sconto di Amazon!

Che cosa si intende per versione Royal di Persona 5? La versione Royal del titolo targato Atlus è una versione migliorata in cui avrete a disposizione delle aggiunte che miglioreranno l’esperienza sotto molti e diversi punti di vista. Per quanto riguarda i videogiocatori italiani, in molti saranno contenti di sapere che questa versione mette a disposizione i sottotitoli nella lingua nostrana cosa che, nella versione base di Persona 5 non è presente. Potremo esplorare Tokyo, sbloccare Personae, personalizzare il nostro Covo dei Ladri e goderci i finali alternativi presenti nel gioco che si sbloccheranno in base alle scelte che andremo ad effettuare in game e durante la nostra partita.

L’obiettivo sarà quello di diventare il Ladro Fantasma supremo. Non perdete, dunque, l’occasione di giocare quello che è diventato un vero e proprio cult del genere e una delle esclusive Sony PlayStation più apprezzate. Lo sconto in questione riguarda il titolo nella sua versione PS5 e dunque compatibile con tutte le modifiche e i vantaggi che una console next gen può apportare.

Questo sconto del 68% vi dà la possibilità, dunque, di acquistare Persona 5 Royal a 19,16€. Non lasciatevi scappare questa occasione!

