Persona 5 Royal PS5, dal Giappone il Re degli RPG col maxi sconto MENO 58 PER CENTO!

Dopo aver fatto furore su PS4 diventando un titolo assolutamente di culto, Persona 5 Royal arriva su PlayStation 5 in versione riveduta e corretta, pronto a travolgere con la sua follia ruolistica i giocatori europei! Si tratta di qualcosa di assolutamente unico, qualcosa che va oltre il classico concetto dei JRPG, Persona 5 Royal spruzza giapponesità da ogni poro, pardon, pixel, e nello stesso tempo è qualcosa di completamente diverso rispetto al classico gioco di ruolo alla giapponese. Un vero e proprio nuovo stile, barocco e coloratissimo, che ha fatto innamorare milioni di giocatori in tutto il mondo! Oggi possiamo comprare Persona 5 Royal con uno sconto sbalorditivo, un sontuoso MENO 58% che fa a pezzi il prezzo di listino, oggi possiamo acquistare Persona 5 Royal spendendo 25 euro invece di 60 euro!

Spettacolare e divertentissimo

Persona 5 Royal è ambientato a Tokyo e segue le avventure di un gruppo di giovani studenti ribelli, chiamati i Ladri Fantasma, che lottano contro le ingiustizie della società, capaci di di invocare alcuni aspetti della loro psiche e tramutarli in esseri viventi, conosciuti come, per l’appunto, “Persona”. Attraverso una miscela unica di combattimenti strategici a turni, esplorazione dei dungeon e interazioni sociali, i giocatori devono affrontare le sfide della vita reale e formare legami con vari personaggi non giocanti per potenziare le loro abilità e i loro legami con le proprie Persona.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Persona 5 Royal è il suo stile visivo unico, barocco e coloratissimo, che combina animazioni stilizzate, sfondi precisi e dettagliati e un’atmosfera di grande impatto unica e peculiare. Rispetto alla prima uscita su PS4 ora su PlayStation 5 è tutto più bello: i colori sono più brillanti, le ombre più realistiche e gli effetti visivi ancor più speciali.

Oltre agli aggiornamenti grafici, l’edizione per PlayStation 5 di Persona 5 Royal offre anche una serie di miglioramenti nell’esperienza di gioco. I tempi di caricamento sono drasticamente ridotti grazie al velocissimo SSD della console, senza dimenticare che il feedback aptico del controller DualSense aggiunge una nuova dimensione tattile alle battaglie davvero coinvolgente.

Dicevamo una versione riveduta e corretta rispetto a quanto giocato su PS4: Persona 5 Royal è stato arricchito con nuovi contenuti, tra cui personaggi aggiuntivi, eventi inediti e una storia estesa che approfondisce ulteriormente il mondo e i personaggi di Persona 5.

Oggi possiamo acquistare Persona 5 Royal spendendo 25 euro invece di 60 euro! MENO 58%

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.