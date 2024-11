Philips Ambilight 4K da 55 pollici: L'UNICA TV con LUCE SUL RETRO (sconto Black Friday)

Immagina di trasformare il tuo salotto in un’esperienza visiva e luminosa unica, dove le immagini si estendono oltre lo schermo e il colore riempie l’ambiente. Con il televisore Philips Ambilight in sconto Black Friday, non stai solo guardando la TV: stai vivendo ogni scena, avvolto da un’atmosfera che ti porta al centro dell’azione.

La magia di ambilight: il tuo salotto si accende di emozioni

Il sistema Ambilight integrato è il fiore all’occhiello di questo Smart TV. Tre lati del retro dello schermo sono dotati di luci LED intelligenti che proiettano sul muro i colori delle immagini che stai guardando. Il risultato? Un’esperienza immersiva che amplia visivamente lo schermo e rende ogni scena più viva. Che tu stia guardando un film d’azione, una partita o ascoltando la tua playlist preferita, le luci Ambilight si sincronizzano in tempo reale con il contenuto, creando un effetto che lascia a bocca aperta. E per un’atmosfera ancora più speciale, puoi impostare modalità personalizzate: una luce soffusa per le serate romantiche o una tonalità vivace per le feste in casa.

Dietro l’incredibile effetto Ambilight, c’è un cuore tecnologico di altissimo livello. Il display OLED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD offre neri profondi, colori vibranti e contrasti spettacolari, grazie al potente processore P5 AI Perfect Picture. Ogni scena è ottimizzata al massimo per offrirti un’esperienza cinematografica mozzafiato.

Non accontentarti di una TV qualsiasi: scegli un dispositivo che unisce tecnologia, stile e magia, e accendi le luci del tuo intrattenimento con Philips Ambilight!