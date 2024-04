Philips DIMEZZA il prezzo della Friggitrice ad Aria: fino a 6 litri di capienza

Hai voglia di cucinarti qualcosa di buono, dimezzando i tempi di cottura di un comune forno elettrico? In questo caso le friggitrici ad aria sono senz’altro gli elettrodomestici maggiormente indicati. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti la friggitrice Philips Essential Arifryer in offerta al sensazionale prezzo di soli 69 euro, con un ottimo 48% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Philips.

Friggitrice ad aria: il miglior modo di mangiare

Con questa friggitrice Philips potrai finalmente dire addio all’olio di oliva e l’olio di semi per le tue fritture: l’aria calda permette infatti di cuocere gli alimenti con una modalità decisamente più sana e salutare che in passato, con una riduzione dei grassi che può arrivare fino al 90% del totale. Potrai così cuocere gli alimenti in men che non si dica, senza però rinunciare al gusto.

Una delle caratteristiche più apprezzate alla base di questa friggitrice è sicuramente la tecnologia Rapida Air, con il particolare design a stella marina che ti consente di creare dei cibi super croccanti all’esterno, preservando in contemporanea la morbidezza della parte interna.

Molto apprezzata la presenza del timer, che ti consente di regolare selettivamente e con la massima precisione i tempi di cottura, arrivando ad un massimo di 60 minuti. In questo caso avrai infatti a disposizione le più svariate possibilità: potrai friggere, arrostire, o anche solo riscaldare grazie a questo eccellente elettrodomestico, in base alle tue esigenze e alle tue preferenze del momento.

Sull’app HomeID (scaricabile gratuitamente su Android e iOS) hai perfino la possibilità di trovare centinaia e centinaia di ricette interessanti e nutrienti, che risponderanno senz’altro benissimo ai tuoi gusti personali. Se hai una famiglia numerosa e la capacità non ti basta, c’è in offerta anche la versione con 6.2 litri di capacità a prezzo dimezzato, che ti permetterà di cuocere tutti gli alimenti che desideri in tranquillità.

Ti bastano poco più di 60 euro per portare nella tua cucina un’eccellente friggitrice ad aria, con cui potrai cuocere i tuoi alimenti in modo sano e salutare come mai prima d’ora: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa friggitrice Philips in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato, pertanto le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro senza preavviso.

