Philips, la STUPENDA smart TV 43" UHD 4K si SVENDE su eBay (-340€)

eBay continua con le sue offerte pazze in ambito TV: la spettacolare smart TV Philips da 43 pollici a risoluzione UHD 4K è in super sconto del 49% con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra. Con un risparmio immediato di ben 340€, quest’oggi la televisione del colosso hi-tech ti costa appena 359€.

Realizzata con materiali premium e con un design mozzafiato, il pannello da 43 pollici a risoluzione Ultra HD 4K si muove agilmente tra cornici così sottili e ottimizzate da apparire quasi invisibili.

Risparmia subito 340€ su eBay acquistando la smart TV Philips UHD 4K da 43 pollici

Nonostante lo sconto shock a due cifre, stiamo parlando di una smart TV che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue aspettative: supporta la magia Ambilight con l’epico sistema di illuminazione a LED; integra le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos per immagini perfette e audio potente e avvolgente; monta Android TV e ti offre l’accesso immediato alle più importanti piattaforme di streaming del momento (Netflix, Amazon Prime Video, Disney, eccetera).

Con questa offerta di eBay, infine, hai l’opportunità di ricevere a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra; inoltre, se scegli di acquistarla tramite PayPal hai a disposizione il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

