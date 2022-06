Philips Perifo porterà a un livello successivo il controllo della luce intelligente?

Signify presenta una nuova gamma di prodotti d’illuminazione connessa Philips Hue che offre più flessibilità, gestione smart e opzioni di design per la propria abitazione. Tra le novità troviamo in tal senso un prodotto dotato di binari completamente personalizzabile con un’ampia gamma di luci, e la prima lampada portatile ricaricabile progettata per uso interno ed esterno. Completano la proposizione anche un nuovo interruttore smart che, nelle eleganti tonalità del nero e del bianco, offre per la prima volta in assoluto una dimmerazione intuitiva semplicemente agendo sull’interruttore e con la possibilità di impostare scene luminose e suddividere le stanze.

Design e personalizzazione con l’illuminazione smart

Con Philips Hue Perifo ci vuole un attimo a diventare il progettista illuminotecnico della propria casa! Perifo è infatti una nuova linea di Philips Hue composta da binari individuali che si incastrano per creare un sistema di illuminazione completamente personalizzabile. È infatti possibile scegliere il layout e la lunghezza del binario e quali luci includere per avere il pieno controllo del modo in cui illuminare la propria abitazione.

Il binario può essere fissato a parete o a soffitto e collegato a una presa standard o a cavi esistenti utilizzando l’alimentatore incluso nel pacchetto di acquisto. La parte divertente sarà poi fissare le luci smart di proprio gradimento e combinare faretti, sospensioni, barre e tubi luminosi sui binari di Perifo per creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione mantenendo sempre un design unico.

Signify, sempre con l’obiettivo di mettere sul mercato prodotti caratterizzati da flessibilità e design, ha annunciato anche la nuova lampada da tavolo portatile Philips Hue Go, che si potrà finalmente portare con sé per la casa. Questa lampada è appositamente progettata per uso interno ed esterno e presenta un’impugnatura in silicone, che la rende facile da trasportare ovunque si voglia. La lampada Hue Go portable table lamp offre fino a 48 ore di autonomia e si ricarica facilmente utilizzando la base di ricarica inclusa all’acquisto.

Il nuovo effetto di sveglia “Alba”

Indipendentemente che si stia leggendo a letto o cenando nel patio, il pulsante presente sulla lampada consente di scorrere le scene di luce preimpostate per creare l’atmosfera ideale per ogni momento. L’illuminazione smart del bagno si rinnova con stile ed eleganza con la nuova gamma Philips Hue Xamento nell’elegante tonalità del nero. Il faretto da incasso Philips Hue Xamento dona un design raffinato e contemporaneo al bagno, offrendo fino a 350 lumen in milioni di colori di luce connessa e dimmerabile.

Il faretto è disponibile in confezione singola o da 3. La plafoniera Philips Hue Xamento M in nero è un elemento centrale decorativo da bagno, che riempie lo spazio con una luce delicata e diffusa grazie al suo design unico.

La luce connessa continua senza sosta a migliorare il benessere all’interno della propria abitazione e ad aiutare nella routine quotidiana con la nuova impostazione di sveglia “Alba”. Questo effetto, grazie alla sua transizione ricca e colorata attraverso la luce blu e arancione tenue, imita il sorgere del Sole che appare all’orizzonte, assicurando un rilassante risveglio al mattino o a qualsiasi ora del giorno. Il nuovo effetto Alba è disponibile nell’app Philips Hue nella scheda Wake up Automations per gli utenti di Hue Bridge e nella scheda Routine per gli utenti Bluetooth.

La lampada Gradient Signe oak, grazie al suo profilo slanciato e a una base in legno naturale, è progettata per essere sia un elemento di design sia per essere un prodotto pensato per dare un tocco unico alla propria camera da letto. È disponibile sia nella versione di lampada da tavolo sia di lampada da terra. Philips Hue presenta infine un nuovo accessorio smart, Philips Hue Tap, che offre agli utenti una gestione ancora più personalizzata delle luci della propria casa. L’interruttore ha quattro pulsanti e ognuno di loro può essere impostato per controllare le luci intelligenti in un massimo di tre stanze o aree separate della casa.

Prezzi e disponibilità

Philips Hue Perifo rail black or white (disponibile a partire da fine estate)

€ 49,99 – 89,99

Philips Hue Perifo connectors black or white (disponibile a partire da fine estate)

€ 19,99 – 29,99

Philips Hue Perifo PSU wall or ceiling (disponibile a partire da fine estate)

€ 99,99

(disponibile a partire da fine estate) € 99,99 Philips Hue Perifo track lights (disponibile a partire da fine estate)

€ 119,99 – 299,99

lights (disponibile a partire da fine estate) € 119,99 – 299,99 Philips Hue Go portable table lamp (disponibile a partire da fine estate)

€ 149,99

(disponibile a partire da fine estate) € 149,99 Philips Hue Signe gradient table oak (disponibile a partire da giugno)

€ 239,99

(disponibile a partire da giugno) € 239,99 Philips Hue Signe gradient floor oak (disponibile a partire da giugno)

€ 349,99

(disponibile a partire da giugno) € 349,99 Philips Hue Xamento recessed spot black (disponibile a partire da giugno)

€ 79,99 single pack / confezione da tre €219,99

(disponibile a partire da giugno) € 79,99 single pack / confezione da tre €219,99 Philips Hue Xamento M ceiling light black (disponibile a partire da giugno)

€ 219,99

(disponibile a partire da giugno) € 219,99 Philips Hue Tap dial switch in black or white (disponibile a partire da giugno)

€ 49,99

Intanto, se volete iniziare a entrare nel mondo di Philips Hue, su Amazon trovate in offerta a 125 euro questo interessantissimo starter kit contenente un Bridge Hue, 3 lampadine che offrono l’intero spettro di luce bianca da calda a fredda e un pulsante Smart Button. Il modo migliore per cominciare.