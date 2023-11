Philips Sonicare ProtectiveClean 5100, lo spazzolino elettrico definitivo in super sconto!

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 è la fascia alta degli spazzolini elettrici, il dispositivo Premium per eccellenza. Non è il solito spazzolino elettrico senza infamia e senza lode, ma un vero e proprio strumento definitivo per c0mbattere la carie e la placca. E ovviamente per rendere splendenti i vostri denti! Un vero e proprio campione dell’igiene orale, che ora Amazon sconta alla grande, anzi alla grandissima! MENO 32%, col prezzo che cala di 40 euro! Uno sconto eccezionale, da non lasciarsi scappare! I vostri denti vi ringrazieranno!

Denti belli e sani!

Una delle caratteristiche chiave di Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 è la tecnologia Sonicare, che produce fino a 31.000 movimenti al minuto per rimuovere delicatamente la placca e migliorare la salute delle gengive. Questo spazzolino elettrico utilizza anche una testina ad alta densità con setole morbide, che si adattano delicatamente alla forma dei denti e delle gengive per garantire una pulizia efficace ed efficace.

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 offre anche un sensore di pressione che avverte quando si sta spazzolando troppo forte, riducendo il rischio di danni alle gengive. Questo è particolarmente utile per coloro che sono soggetti a problemi alle gengive o che hanno denti sensibili. Inoltre, dispone di tre modalità di pulizia: Clean, White e Gum Care, che possono essere personalizzate in base alle esigenze individuali.

Inoltre, Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 ha anche un timer integrato che assicura di spazzolare per il tempo raccomandato di due minuti, assicurando una pulizia completa e accurata. Inoltre, il timer a intervallo di 30 secondi ricorda di spostarsi in un’altra zona della bocca, garantendo che ogni parte della bocca riceva una pulizia ottimale.

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 è compatibile con una varietà di testine di ricambio, che permettono di personalizzare la propria esperienza di spazzolatura. Ciò significa che è possibile scegliere tra diverse testine, come quelle per la sensibilità alle gengive o per una pulizia più approfondita, in base alle specifiche esigenze dentali.

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 è un eccellente spazzolino elettrico che offre una pulizia efficace e una cura accurata dei denti. E il bello è il maxi-sconto Amazon! MENO 40 EURO!

