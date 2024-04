PHILIPS TV 4K LED 55 pollici: il prezzo crolla per questa ottima smart tv con Ambilight

L’offerta di smart TV è sterminata oggi, siamo circondati da TV di tutte le taglie e di tutte le qualità, una vera giungla dove dietro un prezzo accessibile può nascondersi una vera tragedia per i nostri occhi, ma anche l’esatto opposto ovviamente, dietro mille mirabolanti sigle da marketing può celarsi un una TV che non vale quel paio di migliaia di euro che abbiamo speso. Scegliere è difficile, ma se si vuole andare sicuro una marca che da anni sforna prodotti che coniugano alta tecnologia, innovazioni non banali e un prezzo tutto sommato contenuto è Philips. Amazon oggi propone una scontistica davvero interessante su un gioiello dal nome PHILIPS TV 4K LED Ambilight|PUS8518, 55 pollici di grande qualità visiva che possiamo acquistare con un bel MENO 18% che si traduce in un taglio di 131,43 euro! Invece di 730,43 euro questa TV costa oggi 599 euro!

Ambilight e non solo!

Prima di 4K, processori all’ultimo grido e tecnologie avanzate per il miglioramento dell’immagine c’è Ambilight, una funzione tanto geniale quanto in fin dei conti semplice e efficace. Ambilight sono una serie di led che circondano la cornice posteriore della TV che emettono una luce soffusa che si adatta al contenuto mostrato sullo schermo. Queste luci ci permettono di spegnere tutte le altre luci che possono generare riflessi sulla TV, sono dello stesso colore delle immagini mostrate a schermo e soprattutto non affaticano gli occhi. Davvero geniale.

Ma sotto il cofano di PHILIPS TV 4K LED Ambilight|PUS8518 cosa troviamo?

Lo schermo è ovviamente 4K per immagini nitide e dettagliate, con colori vibranti e un ottimo livello di contrasto. Grazie alla tecnologia HDR, le immagini hanno un aspetto decisamente più realistico, con illuminazione più vibrante e accesa. Inoltre, la tecnologia Micro Dimming Pro regola in modo intelligente la luminosità e il contrasto per ottenere il massimo della resa visiva in qualsiasi condizione di illuminazione dell’ambiente.

PHILIPS TV 4K LED Ambilight|PUS8518 è anche ottima lato gaming, cosa non proprio scontata. 4K a parte troviamo la frequenza di aggiornamento di 60Hz, l’impostazione automatica di low-input-lag e il supporto a Geforce Now e AMD Free Sync Premium. Davvero niente male!

Anche l’audio vuole la sua parte: due altoparlanti da 20 watt con supporto Dolby Atmos! E sul versate streaming c’è Google TV che garantisce costanti aggiornamenti per non rimanere senza le ultime piattaforme streaming!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.