Piccoli Brividi è su Disney Plus: guardala ora con la nuova offerta

Se sei un fan del brivido, dell’emozione e del mistero, allora la notizia che stavi aspettando è finalmente qui. La tanto acclamata serie TV Piccoli Brividi è ora disponibile su Disney+.

Ma c’è di più. Con la nuova offerta attiva fino al 31 ottobre puoi goderti questa serie spaventosamente divertente e molto di più pagando solo per 8 mesi e ottenendo 12 mesi di accesso completo a Disney+.

Piccoli Brividi è su Disney Plus: di cosa parla la serie

La nuova serie di Piccoli Brividi offre un nuovo approccio all’universo dell’orrore. La serie abbandona la formulazione dei racconti antologici per abbracciare una trama orizzontale che si sviluppa lungo dieci episodi. Di questi, 5 sono disponibili a partire dal 13 ottobre, mentre gli episodi restanti verranno distribuiti settimanalmente fino al 17 novembre. Questo significa che avrai una buona dose di suspense e brividi per diverse settimane.

Rob Letterman e Nicholas Stoller, i menti creative dietro il progetto, non solo hanno scritto il primo episodio, ma anche l’ultimo, garantendo così una visione coerente e coinvolgente dall’inizio alla fine.

La serie si apre nel 1993, con un tragico incendio che ha luogo in un misterioso scantinato, mettendo fine alla vita di Harold Biddle. Saltando nel presente, scopriamo che la casa dove è avvenuta la tragedia è stata ereditata da un nuovo professore di liceo. La casa diventa rapidamente il palcoscenico di una festa di liceali, ma presto si trasforma in una trappola per un’oscura entità. Questo è solo l’inizio di un’avventura che coinvolgerà i giovani protagonisti in una serie di eventi soprannaturali e misteri sepolti nel passato.

Per liberarsi dalle malefiche maledizioni che aleggeranno su di loro, questi coraggiosi liceali dovranno scavare nei segreti delle generazioni precedenti, portando alla luce verità nascoste da tempo e sciogliendo gli enigmi di questa casa infestata.

E adesso parliamo dell’offerta. Sottoscrivendo un abbonamento annuale, pagherai solo per 8 mesi ma avrai diritto a godere di Disney+ per un intero anno. Ciò significa che non solo potrai vedere Piccoli Brividi, ma avrai accesso a un’enorme libreria di contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e molto altro ancora. È l’occasione perfetta per immergerti in tutto ciò che Disney+ ha da offrire, sia per te che per la tua famiglia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.