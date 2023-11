Hai i nervi a pezzi? La pistola massaggiante ALDOM è in offerta a META' PREZZO!

La pistola massaggiante ALDOM è dotata di 8 Testine, massaggia fino in profondità, con fino a 30 Velocità da 4800RPM. Ideale sia per i periodi di stress, sia dopo la palestra, per rilassare i muscoli. Puoi anche pensare di regalarla, grazie al fatto che Amazon abbia prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024. Ora lo paghi praticamente a metà prezzo, ovvero 44,99 euro, grazie allo sconto del 44% al quale aggiungere con una semplice spunta il coupon del 10%.

Pistola massaggiante ALDOM: caratteristiche tecniche

Dopo l’allenamento, la pistola per massaggio ALDOM può lenire profondamente il corpo attraverso un massaggio muscolare profondo e potente fino a 4800 volte al minuto. La pistola per massaggio può non solo eseguire un massaggio superficiale sulla pistola per fascia, ma anche ideale per il massaggio dei tessuti profondi. Previene l’adesione muscolare, rilassa il tessuto muscolare stretto ed elimina la fatica. La pistola massaggiante ALDOM vanta 8 accessori intercambiabili e 30 livelli di velocità. È possibile applicare determinate tecniche di massaggio a muscoli specifici e per diversi punti di trattamento da utilizzare in base a diversi muscoli, punti trigger, schiena e tessuti profondi. Può efficacemente rilassare, alleviare il dolore o mobilitare i muscoli per diverse parti del corpo.

Molto comodo lo schermo tattile LCD altamente sensibile, adatto per leggere la batteria e la velocità di lettura. È possibile regolare il livello di velocità della massage gun al tocco, il che è particolarmente utile prima e dopo l’allenamento. Ma anche per chi svolge una vita sedentaria e per la riabilitazione post-operatoria (sebbene occorra sempre tenere presenti le raccomandazioni mediche). Se utilizzato 15 minuti al giorno, può durare 30 giorni per carica. Con l’elegante custodia puoi portare facilmente con te la pistola massaggiante e tutti gli accessori in palestra, in ufficio e in viaggio d’affari. Pesa solo 1 kg e l’impugnatura della pistola per massaggio è realizzata in materiale di gomma di alta qualità e la forma ergonomica riduce al minimo le vibrazioni esterne.

