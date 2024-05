Pistola per colla a caldo: il MUST HAVE del fai-da-te a PREZZO PICCOLISSIMO

Se sei un appassionato di fai-da-te e bricolage, oggi è il tuo giorno fortunato! Su Amazon è possibile acquistare la Pistola per Colla a Caldo Senza Fili HOTO a soli 28 euro grazie ad uno sconto del 6% ed un coupon aggiuntivo del 15% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Il doppio sconto è davvero conveniente, non fartelo scappare!

Pistola per Colla a Caldo Senza Fili HOTO: funzionalità e modalità di utilizzo

La Pistola per Colla a Caldo Senza Fili HOTO si caratterizza per uno stile di design minimalista senza viti in un unico pezzo che ti consente di dire addio ai vecchi modelli complicati.

L’interfaccia di ricarica USB-C universale supporta la ricarica rapida sempre e ovunque, mentre la batteria al litio da 2000 mAh supporta il funzionamento continuo di 100 m di flusso di colla quando è completamente carica. Inoltre lo spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività evita danni alla batteria causati dall’esaurimento della corrente.

La pistola per colla ha un chip di controllo intelligente integrato e un sistema MCH per mantenere la temperatura di riscaldamento entro un intervallo adeguato per evitare che il surriscaldamento bruci i componenti o si sciolga eccessivamente la colla.

Può essere preriscaldata rapidamente in 30 secondi e l’ugello è realizzato in ottone ad alta conduttività termica per sciogliere rapidamente la colla stick. Il termoforo in vermiculite MCH impiantato fornisce un riscaldamento equilibrato, garantendo un flusso stabile e continuo di colla. L’output di colla fine ti consente di applicare la colla con precisione ai tuoi progetti.

Oggi la Pistola per Colla a Caldo Senza Fili HOTO è disponibile su Amazon a soli 28 euro grazie ad uno sconto del 6% ed un coupon aggiuntivo del 15% da applicare al momento dell’ordine. Approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.