Più di 300€ di sconto sull'Apple MacBook Pro 2023: ultimissimi a disposizione

Su Amazon sono a disposizione gli ultimissimi Apple MacBook Pro 2023 con chip M3 in promozione speciale! Si tratta di uno dei pc portatili più innovativi sul mercato, e che oggi puoi avere a soli 1.969 euro con un mega sconto del 14%.

In questo modo potrai risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento!

Apple MacBook Pro 2023 con chip M3: tutte le caratteristiche tecniche

L’Apple MacBook Pro 2023 con chip M3 è un piccolo gioiellino tech che ti permette sia di lavorare che di divertirti con la massima efficienza.

In particolare, l’innovativo chip M3 con una CPU 8-core e una GPU 10-core, permette un lavoro multitasking sempre super fluido affrontando in scioltezza anche progetti professionali più complessi. La batteria potentissima non è da meno tanto da offrirti fino a 22 ore di autonomia no-stop così da non abbandonarti mai nell’arco di un giorno intero.

Un’altra specifica importante è il suo display Liquid Retina XDR da 14,2″ con angoli arrontondati per offrire una visualizzazione perfetta. In più garantisce una gamma dinamica estrema con più di 1000 nit di luminosità per contenuti HDR spettacolari in qualsiasi condizione di luce esterna.

In particolare, lavorare con questo laptop sarà un gioco da ragazzi in quanto il suo sistema ottimizza l’utilizzo di qualsiasi app professionale, come Adobe Creative Cloud, Apple Xcode, Microsoft 365, Medivis SurgicalAR e così via.

