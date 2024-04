PIÙ POTENTE del Fire TV: Xiaomi TV Stick 4K in MEGA SCONTO su Amazon (-36%)

Le TV Stick sono dei dispositivi che servono per trasformare il vecchio televisore in una smart TV in maniera semplice e con una spesa irrisoria. Oggi ne esistono diversi tipi e sicuramente, oltre a quello più blasonato di Amazon, ci sono tante alternative valide e a prezzo inferiore. È il caso di Xiaomi TV Stick 4K che oggi viene proposto ad un prezzo ancor più abbordabile e che non ha davvero nulla da invidiare ad Amazon Fire Stick TV per potenza e funzionalità. Oggi puoi acquistarlo con un mega sconto del 36% e pagarlo solo 45€.

Una cifra ridicola che ti permette di rendere la tua tv finalmente smart con tutta la comodità di poter accedere quando vuoi a contenuti in streaming direttamente sulla tua TV. Questo modello di stick TV, in particolare, supporta risoluzione 4K e HDR, il che significa che puoi godere di un’esperienza visiva di qualità superiore.

Una valida alternativa all’Amazon Fire Stick TV

Xiaomi TV Stick 4k ti permette di accedere, proprio come il dispositivo Amazon, a migliaia di contenuti in streaming. Grazie a questa piccola chiavetta potrai di fatto guardare finalmente le tue serie TV e i film preferiti, accedendo alle principali app di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+. Inoltre, potrai anche ascoltare la radio, giocare, consultare le notizie tramite le principali app per la versione del sistema operativo Android dedicato alle tv.

Inoltre, questo modello supporta anche la ricerca vocale e Chromecast, tecnologia Dolby Vision, più Dolby Atmos Audio e DTS HD per un’esperienza audio più profonda e realistica. Il tutto gestito CPU quad-core Cortex-A53 che garantisce un funzionamento fluido e senza intoppi.

Ora puoi averla ad un prezzo più basso del solito, grazie al mega sconto Amazon del 36%. Acquistalo ora e se sei iscritto ad Amazon Prime non paghi neanche le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.