Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pro XL: scopriamo le differenze principali

La scorsa settimana Google ha svelato tutta la nuova linea Pixel, ovvero Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Ci sarebbe anche il nuovo pieghevole Pixel 9 Pro Fold, ma non è il caso di parlarne ora in questo articolo, il fatto di essere pieghevole lo pone in un campionato diverso rispetto agli smartphone “classici”. Ma quali sono le principali differenze tra il modello base di Pixel 9 e quello Pro. Non si tratta delle dimensioni, essendo a listino una versione XL. C’è stata inizialmente un po’ di c0nfusione, andiamo quindi a fare chiarezza.

Per la prima volta Google ha proposto una variante base e una Pro delle stesse dimensioni, mettendo sul mercato una variante più grande, la XL per l’appunto. Se con la linea 8 era possibile scegliere tra una variante compatta “economica” e due modelli più grandi di dimensioni e specifiche diverse, quest’anno a Mountain View hanno preferito fare l’opposto praticamente. Invece di limitare hardware e funzionalità migliori alla variante più grande, è possibile scegliere lo stesso modello Premium Pro in due dimensioni diverse. Dando quindi maggior scelta a chi ha deciso di spendere di più. Di fatto Pro e Pro XL sono lo stesso telefono con differenze tutto sommato marginali dettate dal maggior spazio a disposizione, come una batteria più grande, che però deve sostenere uno schermo più grande ( 6,3 e 6,8 pollici).

Per quanto riguarda il confronto tra Pixel 9 e Pixel 9 Pro, ci sono alcune differenze significative che si traducono in una differenza di 200 euro (300 se se prendiamo in esame la versione XL). Lato imaging ci sono le differenze più grandi: Pixel 9 Pro utilizza Super Res Zoom fino a 30x, con zoom ottico fino a 10x. Il modello Pro è anche in grado di aumentare la risoluzione dei video a 8K con la funzione Video Boost di Google e di utilizzare lo strumento Zoom Enhance. Niente di tutto questo è presente su Pixel 9.

Pixel 9 è dotato di un display Actua per una luminosità aumentata fino a 2.700 nit, mentre il display Super Actua sul 9 Pro può arrivare fino a 3.000 nit. C’è da dire anche che la risoluzione è diversa: Pixel 9 Pro raggiunge 1280 x 2056 mentre Pixel 9 “solo” 1080p.Se il processore è lo stesso, Tensor G4, il quantitativo di RAM è diverso tra il modello base e quello Pro. 16 GIGA sul Pro e 12 sul Pixel 9 d’ingresso. Esteticamente parlando poi ci sono differenze: Pixel 9 ha cornici più spesse rispetto al Pro, anche se sono uniformi su tutto il display.