Play Store: arriva la possibilità di chiedere ad altri di pagare le app

Arriva una nuova funzione che permette di dividere il costo di app e contenuti in-app con amici e familiari. A riportare questa nuova interessante feature è l’esperto giornalista Mishaal Rahman che da anni segue il mondo Android. Al termine dell’acquisto, invece di procedere con il pagamento diretto, è possibile scegliere l’opzione “Chiedi a qualcun altro di pagare”. A questo punto, verrà generato un link che potrai condividere con la persona a cui vuoi chiedere il contributo. L’ amico o familiare avrà quindi 24 ore per completare il pagamento tramite il proprio account Google Play.

Io scarico, tu paghi

Gli sviluppatori che vogliono permettere ai loro utenti di far pagare un acquisto a qualcun altro non devono fare alcuno sforzo aggiuntivo. Basta che integrino nella loro app la versione 6 o successiva della Play Billing Library. Questa feature ha alcune limitazioni, per far si che possa funzionare in modo sicuro e non possibilmente fraudolento. Play Store richiede a colui che paga di conoscere l’indirizzo email completo di chi ha richiesto il pagamento e i dettagli di ciò che sta acquistando col suo conto. Inutile dire che se si tratta di un acquisto che si desidera mantenere privato, “Chiedi a qualcun altro di pagare” non è la funzione di Play Store da utilizzare. Molto realisticamente questa possibilità potrà essere usata con soddisfazione per acquista tra amici e nucleo familiare, in caso di mancanza di credito sul proprio profilo. Al momento Chiedi a qualcun altro di pagare è disponibile in rollout per il solo mercato indiano, ma non ci stupiremmo se arrivasse a breve anche in altri territori e mercati.