Pochissime ore prima della fine della prevendita della meme coin AI WienerAI

La FOMO (ovvero “fear of missing out”) è ai massimi storici per WienerAI (WAI) perché la sua prevendita terminerà tra poco più di 24 ore. Coloro che desiderano entrare a fare parte di questo progetto hanno ancora una possibilità. Dopo la chiusura della prevendita, WienerAI verrà lanciato sugli exchange all’inizio di agosto.

La prevendita di $ WAI raccoglie 8 milioni di dollari: è tra le migliori crypto AI del momento

Il settore delle crypto AI sta decollando a dismisura.

Turbo ha dato il via alla tendenza, rivendicando il titolo della prima meme coin creata dall’intelligenza artificiale. Ora, Turbo viene scambiato con un premio del 5.000% rispetto a un anno fa. Si tratta di una prestazione oltre 50 volte migliore di quella di Dogecoin e 6 volte migliore di quella di Pepe.

Ma Turbo non è l’unico meme coin AI a suscitare scalpore. Anche CorgiAI, Grok e Kitten Haimer si sono rivelati popolari quest’anno. Ma ora anche WienerAI è entrato in gara dopo aver raccolto 8 milioni di dollari in prevendita.

Ed è qui che le cose si fanno interessanti: è il primo token ad avere un’utilità rivoluzionaria. Diamo uno sguardo più da vicino.

WienerAI cambia le regole del gioco con un bot di trading basato sull’intelligenza artificiale

Immagina la potenza di ChatGPT applicata al trading: questo è ciò che ottieni con WienerAI. Ci sono molte parti in movimento, non ultima la funzionalità del chatbot. Ciò consente agli utenti di porre domande, ricercare criptovalute e strategie di trading o qualsiasi altra cosa consenta la loro immaginazione.

E poi c’è l’ambiente di esecuzione delle operazioni di WienerAI. Fare scambi non è mai stato così facile. WienerAI è gratuito, istantaneo e resistente al MEV. Ciò significa che non ci saranno più lunghi tempi di attesa o il vantaggio dei robot MEV durante il trading on-chain.

Gli utenti possono anche tenere traccia delle loro operazioni attive e passate sulla piattaforma, aiutandoli a capire cosa ha funzionato e cosa no.

Anche se sembra un meme coin, il caso d’uso di WienerAI è potente e senza precedenti. Unisce il meglio dei meme coin e dell’intelligenza artificiale, creando una delle nuove criptovalute più promettenti.

I trader di criptovalute stanno guadagnando fiducia e questa è una buona notizia per WienerAI.

