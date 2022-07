POCO X4 GT: scontato non bisogna farselo scappare!

È stato presentato da pochissimi giorni, ma questo dispositivo ha già conquistato diverse migliaia di persone. Stiamo parlando del nuovo Poco X4 GT, un medio gamma molto potente, ma ad un prezzo super competitivo. Infatti, spesso lo potete trovare su Amazon con sconti anche di 80 € che portano il suo prezzo a soli 299,90 €.

Top medio gamma 2022

Poco X4 GT è dotato del processore Dimensity 8100 di casa MediaTek con modulo 5G. Questo chipset che è in esecuzione su un processo di produzione TSMC 5 nm altamente avanzato, offre agli utenti la miglior efficienza energetica della categoria con un basso consumo energetico ed un basso riscaldamento. Su questo smartphone riescono a girare tranquillamente anche titoli come Real Racing 3, uno dei giochi più pesanti disponibili per mobile.Anche se è dotato di un semplice display LCD, questo pannello non vi deluderà a con il suo alto refresh rate a 144 Hz e un’ottima luminosità che lo rende leggibile anche sotto i raggi diretti del sole. Inoltre, dalle impostazioni del display potete selezionare il profilo colore più adatto ai vostri gusti personali. Il comparto fotografico non delude affatto, troviamo una camera principale da 64 MP, una grandangolare da 8 MP ed un’ultima macro da 2 MP di giorno questo device è in grado di scattare foto molto buone per la fascia di prezzo a cui ci troviamo. Anche la camera frontale da 16 MP non vi deluderà per con i selfie da pubblicare sui vostri canali social.

Concludono il tutto la tecnologia Dolby Vision, una batteria da 5080 mAh con ricarica veloce a 67 W e la tecnologia Dolby Atmos. Insomma, se state cercando un medio gamma potente ed economico il nuovissimo POCO X4 GT è lo smartphone perfetto per voi. Vi consigliamo di aggiungerlo subito al vostro carrello e di tenere sotto controllo il suo prezzo di 379,90 € che spesso viene scontato vista l’alta richiesta di questo device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.