Pokémon Perla Splendente per Nintendo Switch in offerta: approfitta subito!

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente Splendente sono la seconda coppia di videogiochi di ottava generazione, nonché i remake dei primi giochi di quarta generazione: Diamante e Perla. Annunciati in occasione del 25º Anniversario dalla pubblicazione di Pokémon Rosso e Verde, sono usciti in tutto il mondo il 19 novembre 2021 e in ben 9 lingue diverse, tra cui l’italiano. Segno questo dell’importanza del franchise. Pokémon Perla Splendente su Nintendo Switch è in offerta con il 13% di sconto e lo pagherai solo 37,45 euro! Un’occasione imperdibile per gli amanti sei simpatici animaletti, che da circa un trentennio deliziano grandi e piccini con le loro colorite avventure.

Pokémon Perla Splendente: tutte le caratteristiche del gioco

Scopriamo meglio Pokémon Perla Splendente. E’ ambientato nella regione di Sinnoh e il tuo scopo sarà quello di esplorare la regione per diventare il Campione e completare il Pokédex. La trama dei giochi originali è stata fedelmente riprodotta, utilizzando una visuale dall’alto e verso il basso ed uno stile “chibi” per i personaggi e le ambientazioni del mondo di gioco (ricalcando le proporzioni dei giochi originali) e uno stile più realistico e proporzionato. Sono inoltre previsti cambi di inquadratura con spostamento di telecamera verso le spalle del personaggio giocante. I Pokémon iniziali sono tre: Turtwig, Chimchar e Piplup.

Come nei giochi originali, questi remake includono 493 Pokémon dalla prima alla quarta generazione. Il Pokédex regionale di Sinnoh contiene 151 Pokémon proprio come in Pokémon Diamante e Perla. Tramite l’uso dei Grandi Sotterranei è possibile inoltre ottenere alcuni Pokémon appartenenti al Pokédex regionale di Platino come Elekid o Absol già prima di aver concluso la storia originaria. Dunque, Pokémon Perla Splendente – proprio come l’altro capitolo uscito insieme Pokémon Diamante Lucente – presenta le stesse meccaniche semplici e intuitive dei videogiochi più recenti della serie Pokémon, ma con in più animazioni delle lotte Pokémon in panoramica ravvicinata.

Acquista Pokémon Perla Splendente approfittando dello sconto in corso su Amazon del 13%, che abbatte il prezzo a 37,45 euro! Un’occasione imperdibile, per un gioco che è stato di fatto un evento mondiale.

