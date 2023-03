Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: le nuove espansioni di carte in preordine su eBay

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo e The Pokémon Company per Nintendo Switch, sono stati tra i più attesi videogiochi di questa stagione. Grazie a eBay e alla sua nuova, incredibile promozione, da oggi tutte le carte della nuova espansione sono preordinabili con l’uscita prevista per il 31 marzo.

Si tratta del set di card Pokemon Scarlatto e Violetto – set Allenatore Fuoriclasse Miraidon e Koraidon, acquistabili insieme al prezzo di 118,90 Euro con spedizione gratuita. In preordine anche i boxset da 36 buste singole, che verranno rilasciate sempre il 31 marzo.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto

Con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendoti di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo. I Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Scarlatto e Violetto Miraidon e Koraidon contengono:

11 buste dell’espansione Scarlatto e Violetto del GCC Pokemon

Una carta promozionale di Miraidon (o Koraidon)

65 bustine protettive con Miraidon (o Koraidon)

45 carte Energia del GCC Pokemon

Una guida giocatore per l’espansione Scarlatto e Violetto

Sei dadi segnalini danno

Un dado lancia-moneta valido per le gare

Due segnalini delle condizioni speciali in plexiglas

Un cofanetto da collezione dotato di quattro divisori per conservare e organizzare tutto il contenuto

Una carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokemon Live

Non farti trovare impreparato e prenota ora le tue copie a un prezzo davvero invitante così non rischierai di rimanere a bocca asciutta, visto che queste raccolte sono così attese che presumibilmente andranno subito a ruba. Inoltre avrai la possibilità di ricevere tutto comodamente a casa entro il giorno di rilascio risparmiando perfino sulle spese di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.