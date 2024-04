Polaroid Now Gen 2, design vintage e scatti sorprendenti ad un prezzo scontatissimo (-34%)

Hai sempre desiderato avere tra le mani una vera Polaroid? Oggi puoi acquistarla su Amazon ad un prezzo super scontato: il design è quello intramontabile di una vera polaroid ma in più avrai tante funzioni innovative pensate per rendere i tuoi scatti di qualità e super brillanti. Polaroid Now Gen 2 rievoca le caratteristiche estetiche delle macchine fotografiche instantanee di una volta ma con tutta una serie di novità. Acquistala ora, approfittando del 34% di sconto che fa scendere il prezzo a 85,99€. Pochissimo per un oggetto di design unico che ti permette di immortalare i tuoi momenti speciali e portarli sempre con te.

Polaroid Now Gen 2: porta sempre con te i tuoi ricordi

La Polaroid Now Gen 2 si presenta esteticamente proprio come la classica ed iconica Polaroid di un tempo ma con tante nuove funzioni pensate per arricchire la tua esperienza fotografica. È dotata di autoscatto, autofocus e doppia esposizione. Potrai quindi scattarti fantastici selfie, con un semplice tocco del pulsante di autoscatto.

Inoltre, puoi ricaricare facilmente la tua polaroid con le nuove pellicole di ricarica disponibili in vari colori. Potrai dunque sbizzarrirti personalizzando i tuoi fantastici scatti con pellicole in cornice bianca, nera o in vari colori nelle edizioni speciali. Tutto in un design classico, ora realizzato con il 40% di materiali riciclati.

Insomma, un vero oggetto di design che rievoca il passato e che ti permette di portare sempre con te i tuoi ricordi più belli. Acquistala ora al prezzo speciale di 85,99€ e metti le mani su una vera polaroid dal design vintage e dalle tante funzioni sorprendenti. È anche perfetta come idea regalo per appassionati di fotografia o per i tuoi affetti più creativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.