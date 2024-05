Telecamera Wi-Fi Interno: acquistala con un FANTASTICO COUPON

Una telecamera Wi-Fi da interno può rivelarsi particolarmente utile nel momento in cui hai deciso di tenere casa tua sotto controllo per qualsiasi evenienza. Oggi Amazon ti aiuta, scontando un ottimo prodotto di Imou con un coupon davvero incredibile che detrae dal prezzo finale d’acquisto ben 12€ e che lo fissa definitivamente a soli 47,99€. Non farti sfuggire questo prodotto, a un prezzo del genere non lo trovi facilmente!

Telecamera Wi-Fi da Interno: acquistala subito su Amazon con un fantastico coupon

Questa telecamera Wi-Fi da interno vanta di una risoluzione di ben 2560×1920 con 5 milioni di pixel, presentando dei colori eccezionali e permettendoti di visualizzare delle immagini nitide e chiare in streaming live anche in condizioni di scarsa luminosità come di sera. Quando sei fuori casa, puoi toccare sul tasto “Telefono” per metterti in contatto con le persone presenti in casa in maniera molto rapida, godendo di conversazioni in tempo reale ovunque tu ti trova.

Questo prodotto riesce a controllare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 le varie aree della tua casa che hai decretato importanti, decidendo le zone dove vuoi effettuare una rilevazione più accurata e attivando le notifiche push che arrivano direttamente sul cellulare. La telecamera, dopo un rilevamento sospetto, emetterà un forte allarme per scacciare via gli intrusi. Gli algoritmi di intelligenza artificiale rileveranno il corpo umano da altri movimenti, così da eliminare falsi allarmi innescati da animali domestici, luci e insetti volanti.

Acquista subito questo splendido prodotto su Amazon: la telecamera Wi-Fi da Interno di Imou è disponibile su Amazon con un coupon di 12€ al prezzo finale di 47,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.