Tastiera da Gaming Trust: non farti scappare lo SCONTO INCREDIBILE su Amazon

Ancora per pochissimo tempo su Amazon hai un’occasione davvero ghiotta. Se necessiti di una tastiera da gaming che aumenti la tua qualità di gioco e che ti faccia vincere ancora più partite di prima, insieme a un mouse di assoluta qualità, devi assolutamente optare per l’acquisto di questo prodotto. La tastiera Trust GXT 838 Azor con il Mouse da Gaming sono disponibili su Amazon con uno sconto del 40%, col prezzo finale d’acquisto fissato a soli 20,90€.

Tastiera e Mouse da Gaming Trust: il prezzo di oggi è ridottissimo

Con Trust GXT 838 Combo hai la possibilità di acquistare un set completo di tastiera e mouse per iniziare a giocare ai tuoi titoli preferiti e diventare velocemente un giocatore inarrestabile. La tastiera dispone di un layout integrale e completo, con 12 tasti multimediali che puoi utilizzare per tenere tutto rigorosamente sotto controllo sia durante le sessioni di gaming che durante altri tipi di attività. Il mouse è molto avanzato, in quanto dispone di 6 pulsanti reattivi per superare anche le sfide più ardue con tanto di sensore da 3.000 DPI che regola efficacemente la velocità.

La tastiera e il mouse da gaming dispongono di luci colorate RGB: puoi regolare facilmente la luminosità e scegliere tra 3 diverse modalità, potendo ottenere un look personalizzabile e inconfondibile. In più, grazie all’anti ghosting a 8 tasti e alla possibilità di disabilitare il tasto Windows, puoi giocare senza alcuna interruzione senza tornare accidentalmente al desktop e farti perdere automaticamente l’attimo.

Acquista subito su Amazon questa fantastica combo: i due prodotti di Trust sono disponibili su Amazon con lo sconto del 40% al prezzo finale di 20,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.