Porta Alexa in AUTO con te con l'Echo Auto 2 a quasi META' PREZZO

Per ottimizzare i vostri viaggi in auto, ti presentiamo un gadget tecnologico di cui non potrai più fare a meno! Parliamo dell’Echo Auto (2ª generazione), oggi disponibile a soli 39 euro grazie ad uno sconto bomba del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della mega promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Echo Auto (2ª generazione): modalità di utilizzo e funzionalità

L’Echo Auto è progettato per abilitare le funzionalità dell’utilizzo di Alexa a mani libere (riprodurre musica, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e altro ancora) nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato.

Grazie al design sottile, il dispositivo è facile da posizionare in auto. Con i 5 microfoni integrati, Alexa è in grado di sentirti nonostante la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico. Include un caricatore rapido per auto, per ricaricare il telefono in viaggio.

Basta chiedere ad Alexa di riprodurre playlist da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi musicali oppure stazioni radio in diretta. Inoltre puoi usare la modalità Follow Me Music per riavviare la riproduzione di file multimediali.

La guida sarà super sicura in quanto puoi usare semplicemente la tua voce per effettuare una telefonata, chiamare con Drop In su un dispositivo Echo compatibile a casa o trasmettere un annuncio. Inoltre è possibile immergersi nell’ascolto di un nuovo podcast, delle notizie o dei libri Audible più venduti.

Questo gioiellino ti permette anche di controllare i dispositivi per la casa intelligente: chiedi ad Alexa di regolare il termostato, spegnere le luci, controllare se la porta d’ingresso è chiusa e molto altro ancora, mentre sei fuori casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.