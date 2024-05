Porta il CINEMA a casa con il Proiettore WiFi in DOPPIO SCONTO su Amazon

Preparati a vivere un’esperienza cinematografica immersiva direttamente a casa tua con il Proiettore WiFi YABER! Oggi è disponibile su Amazon a soli 128 euro con uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon di 80 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più puoi riceverlo domani stesso direttamente a casa tua semplicemente attivando un abbonamento Amazon Prime. Approfitta subito del doppio sconto super conveniente!

Proiettore WiFi YABER: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Proiettore WIFi YABER può essere utilizzato in ambienti con luci spente e tende chiuse di notte o durante il giorno.

Il frame rate è 50Hz e la qualità dell’immagine di proiezione è nativa 1080P, quindi più delicata e chiara. Supporta anche l’ingresso USB per riprodurre video 4K e sostituisce in modo innovativo la tastiera meccanica con una tastiera touch retroilluminata, rendendo facile l’utilizzo in ambienti bui.

Essendo dotato di dotato di 5G e 2.4G dual WiFi, YABER Pro Y9 consente di connettersi a smartphone o tablet senza convertire il cavo e rendere il trasferimento di immagini e video più fluido.Il proiettore può essere collegato anche ad altri dispositivi speaker tramite la funzione Bluetooth 5.0 per creare un’esperienza audio surround a livello teatrale.

Inoltre, la correzione trapezoidale 4P/4D del dispositivo può rendere l’immagine di proiezione perfettamente rettangolare, anche se il proiettore non è completamente rivolto verso la parete o lo schermo. La funzione di ridimensionamento delle immagini di proiezione può regolare l’immagine al 50% -100% originale entro 1,6-5 metri, eliminando così la necessità di regolare la distanza tra il proiettore e la parete o tenda.

Oggi il Proiettore WiFi YABER è disponibile su Amazon a soli 128 euro con uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon di 80 euro da applicare al momento dell’ordine. Cogli il doppio sconto al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.