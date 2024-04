Porta il gaming ovunque con ASUS Rog Ally in offerta su Amazon

Hai voglia di giocare ai tuoi videogiochi preferiti del momento anche quando sei in mobilità e non disponi del tuo potente PC desktop di casa? Non ti preoccupare, in questo caso ci pensa eBay proponendoti l’eccezionale ASUS Rog Ally Z1 Extreme in offerta al sensazionale prezzo di 629 euro: non è finita qui, dal momento che inserendo il codice sconto “PSPRAPR24” avrai la possibilità di pagarla solo 594 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso ASUS.

ASUS Rog Ally: i tuoi videogiochi, dovunque ti trovi

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questa console ibrida portatile è sicuramente il suo processore AMD Ryzen Z1, che garantisce delle prestazioni a dir poco eccezionali e sbalorditive: avrai la possibilità in questo caso di avviare qualsiasi videogioco che desideri, anche quelli di nuova generazione e che richiedono maggior potenza di calcolo, senza il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

All’interno di Rog Ally trovi il sistema operativo Windows 11 preinstallato, che ti consente così di iniziare a giocare fin dal primo momento di utilizzo, senza perdere tempo a installare file aggiuntivi. Per non parlare poi del monitor con funzionalità touchscreen da ben 7 pollici di diagonale, che ti permette di non perderti neanche il più piccolo dettaglio dei videogiochi del momento.

Molto buona anche la frequenza d’aggiornamento pari a ben 120 Hz, che garantisce il massimo della fluidità e dinamicità possibile, superando di gran lunga la maggior parte dei display attualmente presenti sul mercato. L’SSD da ben 512 GB ti consente di scaricare tutti i videogiochi in formato digital delivery che desideri, avendo così accesso alla tua libreria personale in ogni momento.

Ti bastano poco più di 590 euro per portarti a casa una delle migliori console portatili attualmente in commercio, con cui potrai giocare a ogni videogioco che desideri senza mai scendere a compromessi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questa ASUS Rog Ally Z1 Extreme in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.