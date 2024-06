Porta la festa DOVE VUOI con lo Speaker Wireless JBL SCONTATISSIMO AL 30%

Crea l’amtosfera musicale giusta al mare o in piscina con lo Speaker Wireless JBL Charge 5 Wi-Fi! Oggi è disponibile su Amazon a soli 174 euro grazie ad un mega sconto del 30%.

Speaker Wireless JBL Charge 5 Wi-Fi: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Speaker Wireless JBL Charge 5 Wi-Fi è un gioiellino per chi ama portare la propria musica preferita al mare, in piscina o al parco.

Il dispositivo permette di trasmettere musica in streaming ovunque tramite Wi-Fi, anche mentre usi il telefono, oltre a passare con facilità al Bluetooth per un’esperienza audio senza interruzioni, sia in casa che all’aperto. Il suono offerto è impeccabile con bassi potenti e alti super nitidi ed, inoltre, è personalizzabile sfruttando semplicemente la pratica App JBL One.

Un’altra caratteristica di spicco del diffusore è la sua batteria elevatissma: assicura fino 20 ore di autonomia no-stop con powerbank integrato per un ascolto senza fili e senza interruzioni. Potrai portarlo con te anche in piscina o in spiaggia senza nessuna preoccupazione grazie al design resistente ad acqua e polvere IP67.

Per finire, lo speaker permette di riprodurre con facilità la musica che ami in streaming e goderti i tuoi contenuti audio preferiti, radio via Internet e podcast grazie a AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-inTM e Spotify Connect.

