Porta la festa OVUNQUE con lo Speaker Bluetooth JBL a quasi META' PREZZO (-45%)

Preparati a portare la tua musica preferita nei prossimi pic-nic all’aria aperta con il JBL Charge 5 Speaker Bluetooth Portatile! Oggi è disponibile su Amazon a soli 110 euro con un mega sconto del 45%.

In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out.

JBL Charge 5 Speaker Bluetooth Portatile: funzionalità e modalità di utilizzo

Con JBL Pro Sound, un driver racetrack e due JBL Bass Radiator, JBL Charge 5 è il diffusore portatile Bluetooth che riproduce dal tuo smartphone o tablet un suono potente e con bassi corposi.

L’autonomia è una caratteristica di spicco del dispositivo: la cassa ricaricabile offre fino a 20 ore di riproduzione musicale senza fili dai dispositivi con Bluetooth, ricaricabili grazie al powerbank integrato. In più è resistente ad acqua e polvere: in piscina o al parco, grazie alla certificazione waterproof e dustproof IPX67, puoi ascoltare musica ovunque e in ogni condizione.

Lo speaker è dotato anche della Funzione PartyBoost: puoi abbinare due o più diffusori compatibili con JBL PartyBoost per ottenere un effetto stereo e accendere la tua festa ovunque sei, in spiaggia, ad un pic-nic o a bordo piscina. L’atmosfera prodotta sarà davvero immersiva e senza pari!

Nella promozione è incluso anche un cavo USB Type C per la ricarica del diffusore, e una Guida Rapida per qualsiasi dubbio sul suo funzionamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.