Porta la tua musica OVUNQUE con la Mini Cassa Bluetooth JBL in OFFERTA SPECIALE

È ora di portare la tua musica preferita ai pic-nic e alle gite fuori porta con la Mini Cassa Bluetooth JBL Box Wind 3S! Oggi è disponibile su Amazon a soli 54 euro grazie ad uno sconto dell’11%.

Mini Cassa Bluetooth JBL Box Wind 3S: musica al top ovunque tu sia

La Mini Cassa Bluetooth JBL Box Wind 3S è super resistente e portatile per i viaggi quindi ideale per escursioni lontano dalla strada, gite in bicicletta e ovunque ti porti la tua avventura.

È piccola e super compatta, ma risulta ugualmente potente: dispone del suono pieno JBL Signature ed è impermeabile IP67 e antipolvere perciò puoi utilizzarla in qualsiasi occasione all’aria aperta senza nessuna preoccupazione.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto basta agganciarla ai tuoi vestiti o allo zaino o legarla facilmente al manubrio di bici, scooter o moto con il supporto per manubrio. Inoltre, l’autonomia è un’altra caratteristica di spicco: può riprodurre musica preferita dal tuo smartphone fino a 5 ore grazie alla batteria integrata agli ioni di litio.

Il mini dispositivo è dotato anche di due diverse modalità EQ, una normale e una con amplificazione dei bassi, in modo da soddisfare sempre il suono giusto, sia che tu stia guidando in mountain bike o rilassandoti sulla spiaggia.

