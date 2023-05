Portachiavi tech 6 in 1: una genialata che ti RICARICA perfino il cellulare

Avresti mai pensato che esiste un portachiavi tech 6 in 1, che oltre a essere utile, sfizioso e unico, è anche super utile? Ideale per una ricarica di emergenza, indipendentemente dal tipo di dispositivo, costa anche pochissimo ora su Amazon. Lo porti a casa infatti a 9€, con le spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Portachiavi tech 6 in 1: la genialata da avere

Questo gadget vanta un design ricercato e raffinato, che puoi avere anche in simil pelle. Ma soprattutto è estremamente utile e funzionale, con un meccanismo studiato per renderlo super compatto, ma contemporaneamente un prodotto con diverse risorse, 6 in 1. Infatti da un lato hai un’uscita USB, mentre dall’altra ce ne sono ben sei (input/output), ovverosia microUSB, Lightning e USB C.

Si inserisce facilmente nell’anello portachiavi e il magnete lo tiene chiuso abbastanza saldamente. I materiali sono di buona qualità. Gli spinotti intercambiabili si adattano praticamente a tutti gli apparecchi USB e il cavo è molto morbido. Può diventare comodissimo per ricaricare i tuoi dispositivi Apple oppure Android. In sintesi: – Supporta la carica fino a 3A

– Micro-USB/Lightning

– Connessioni input/output: da USB a Micro-USB, da USB a Tipo-C, da USB a Lightning, da Tipo-C a Micro-USB, da Tipo-C a Tipo-C, da Tipo-C a Lightning

emergenza per ricaricare rapidamente qualsiasi device, Sistema antiscivolo a scatto, serratura magnetica, portabilità estrema, ha una lunghezza di 5 cm quando è chiuso, e il cavo flessibile per una maggiore libertà di utilizzo durante la ricarica. Un oggetto di qualità, super utile come cavo diper ricaricare rapidamente qualsiasi device, che porti a casa a 9€ . Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

