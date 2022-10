Porta carte di credito con BLOCCO per i ladri: a 13€ è da avere

Essenziale nel design, ma super elegante e interessante esteticamente. Su Amazon c’è in offerta il porta carte di credito che stai cercando. Sottile e non ingombrante, può accogliere 6 tessere, 1 documento ed ha anche lo spazio per le banconote. In più, c’è un gancio per permetterti di attaccare una catenina da pantalone. Ma soprattutto, ha una funzione che ti protegge dai furti, ovverosia il blocco RFID. Approfittane al volo, dunque, scegli il colore che ti piace di più e assicuratelo a 13€ circa. Le spedizioni sono rapide e gratuite garantite dai servizi Prime.

Porta carte di credito elegante e sicuro

Quello di cui parliamo non è un portafogli classico, ma un prodotto molto più comodo e sottile, cioè a dire unl porta carte di credito di design, quindi sottile e con gli slot essatti per le banconote e i documenti. L’oggetto perfetto per chi non ha molto spazio per riporre i propri effetti personali. Ma come accennato prima, il modello è dotato di una funzionalità decisamente interessante: il blocco RFID.

Si tratta di una tecnologia che protegge di fatto fisicamente i documenti come tessere o carte di credito dalla scansione non autorizzata dei chip NFC che si trova al loro interno da parte di qualche male intenzionato. Come funziona? Quando uno scanner tenta di leggere i tuoi dati, la schermatura del porta card crea un campo magnetico che interrompe la comunicazione, proteggendo i tuoi dati e la tua privacy.

La tecnologia offusca i segnali degli scanner utilizzati dai pirati e dagli hacker, mettendo come detto in sicurezza tutto il vostro portafoglio, portacarte, Visa, Mastercard, passaporto e tutto ciò che usa la trasmissione senza fili RFID o NFC. In parole povere, questo porta carte di credito premium ti protegge dai ladri con una manciata di euro. Che aspetti? Prendilo adesso con lo sconto a soli 13€ con le spedizioni gratuite tramite i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.