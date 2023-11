Comodissimo Portafoglio Unisex in pelle con portacarte e portamonete ORA a SOLI 15 euro! Ne restano pochi

Il portafoglio è senza dubbio un regalo classico per Natale, un evergreen che non passa mai di moda. Ormai i modelli sono ultracompatti e consentono di portare banconote, carte e monete in modo agevole anche in piccoli marsupi o taschini interni. Q-BOXED è un Portafoglio Unisex, nel quale puoi metterci davvero di tutto. Inoltre, prevede anche la protezione RFID per le carte, così nessuno può usarle a tua insaputa per esempio nei bus affollati. E’ anche molto elegante, grazie al materiale in pelle nera. Ora lo paghi 15,19 euro, applicando allo sconto di partenza del 20% il coupon del 5% applicabile con una semplice spunta. Inoltre, puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Q-BOXED Portafoglio Unisex: le caratteristiche

Il portafoglio Unisex Q-BOXED unisce l’utile al dilettevole, garantendoti ordine, sicurezza ed eleganza allo stesso tempo. Con 6 scomparti per carte di credito e varie, protette dalla oramai sempre più necessaria tecnologia anti-clonazione RFID/NFC, troveranno spazio anche le tue tessere, banconote, le tue monete ed i tuoi biglietti da visita. Comodo in qualsiasi tasca si distingue per lo spazio ridotto di ingombro dandoti allo stesso tempo capacità di contenimento oltre le tue aspettative.

Le finiture ed i dettagli denotano sin da subito un prodotto curato, appartenente ad un brand Italiano e fatto apposta per abbinarsi al tuo stile senza tralasciare la praticità di utilizzo. Con un semplice ‘click’ sarà tutto a tua disposizione, non dovrai più sfilare un intero mazzo di carte per doverne estrarre solamente una con il rischio di perderle dalle mani, scegli il tuo ordine in base alle tue esigenze di utilizzo, ogni scomparto custodirà a dovere le tue carte. Non avrai nemmeno più il pensiero di fuoriuscite accidentali delle tue carte o di rotture dei vari meccanismi di estrazione grazie al nuovo case a ventaglio, dove le disporrai in base alle tue comodità ed alle abitudini che accompagnano le tue giornate.

Q-BOXED è un Portafoglio Unisex che oggi paghi molto meno con lo sconto di partenza del 20% il coupon del 5% applicabile con una semplice spunta. Per un totale di 15,19 euro. Inoltre, puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

