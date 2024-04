PORTALA A CASA: Power Bank Anker in DOPPIO SCONTO

Una power bank veloce, potente e soprattutto poco ingombrante è tutto ciò di cui hai bisogno per poter finalmente girare per strada senza doverti mai preoccupare che il tuo smartphone possa scaricarsi improvvisamente e rimanerne di fatto senza per diverse ore della giornata. Ancora per poco tempo su Amazon hai finalmente la possibilità di acquistare una favoloso power bank magnetica di Anker, disponibile con un doppio sconto: con il -24% dato dall’offerta a tempo e 7€ di Coupon, puoi ottenere questo prodotto spendendo solamente 27,99€.

Power Bank Anker: oggi al puoi acquistare con un ottimo sconto

Questa power bank di Anker è decisamente più piccole rispetto agli altri dispositivi magnetici: la nuova tecnologia MiniCell riesce ugualmente a offrire delle prestazioni eccezionali nonostante le dimensioni più piccole e i meno componenti presenti all’interno, per un design ultra piccolo ma allo stesso tempo funzionale. Si dimostra quindi decisamente adatta per poter viaggiare, in quanto abbastanza sottile da poter essere fissata facilmente al telefono ed essere trasportata nella tasca della giacca o nella borsa.

Dispone di una fortissima tenuta grazie ai magneti ultra forti che riescono ad aderire saldamento al retro del tuo iPhone, così da poter effettuare chiamate o scattare foto senza alcuna fatica. Basterà appoggiare lo smartphone alla batteria esterna ed essa si ricaricherà wireless senza alcuna interferenza di ricarica.

Acquista subito questo fantastico prodotto: ancora per poche ore, puoi trovarlo in doppio sconto su Amazon, con la prima detrazione data dall’offerta a tempo del -24% e la seconda data dal Coupon di 7€, che andrà a fissare il prezzo finale a soli 27,99€.

