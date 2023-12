Potente e BELLO oltre OGNI LIMITE: Garmin Fenix 7 lascia il 27% (-174€)

Se in occasione di Natale vuoi farti un regalo come si deve in ambito wearable e vuoi puntare al top della classifica, oggi l’eccellente Garmin Fenix 7 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male. Osannato dalla critica e da tantissimi utenti per il suo spettacolare design e le eccellenti funzionalità smart, lo smartwatch può essere tuo risparmiando ben 174€ grazie a uno sconto immediato del 27%.

Garmin Fenix 7 non ha assolutamente nulla da invidiare ai più blasonati wearable sul mercato, da nessun punto di vista; puoi notare fin da subito una scelta eccellente dei materiali che ti conferiscono un impagabile senso di robustezza e resistenza.

Lo smartwatch di fascia premium Garmin Fenix 7 costa il 27% in meno su Amazon

Lo smartwatch è un vero mostro di potenza con un eccellente modulo GPS, supporto alle mappe in locale, supporto ai pagamenti contactless (Garmin Pay), una lunga autonomia di ben 18 giorni e l’integrazione con iOS e Android. A tutto ciò si aggiunge anche il tracking costante del battito cardiaco e della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue), oltre al tracciamento dei parametri più importanti relativi a più di 30 modalità di allenamento differenti.

Risparmiando ben 174€ su Amazon hai finalmente la possibilità di allacciare al polso uno tra i migliori smartwatch di fascia premium del momento, tuo con tanto di consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

