Potenzia il suono con SOUNDBAR LG in offerta su Amazon

Spesso e volentieri quando vogliamo ricreare un vero e proprio angolo cinema all’interno del nostro salotto, la prima cosa a cui pensiamo è ovviamente la Smart TV. Non sempre però quest’ultime sono in grado di assicurare e restituire un suono coinvolgente e profondo, motivo per il quale è sempre preferibile abbinare un’ottima soundbar. Ecco dunque che Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti la soundbar LG (modello SQC2) in offerta al sensazionale prezzo di soli 119 euro, con un ottimo 12% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice.

Soundbar LG: immergiti nel suono

Questa soundbar è caratterizzata da un audio estremamente potente, grazie ai 300W di potenza distribuiti tra cassa e subwoofer wireless su 2.1 canali che assicurano un suono coinvolgente e profondo, che risuonerà benissimo all’interno del tuo salotto, creando un’atmosfera al pari di quella di una sala cinematografica vera e propria. Potrai quindi godere al massimo dei tuoi film o serie TV sulle principali piattaforme di streaming attualmente esistenti sul mercato, come ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e tante altre ancora, riuscendo a percepire la profondità dei bassi come mai prima d’ora.

La connettività è senz’altro la parola chiave alla base di questa soundbar: grazie alla connettività Bluetooth puoi collegare tranquillamente qualsiasi dispositivo oltre alla tua smart TV, dallo smartphone al tablet, fino ad arrivare perfino al notebook portatile, per godere della tua musica in ogni momento. Puoi collegarli anche tramite l’uscita USB o l’ingresso ottico, a seconda delle tue personali preferenze del momento.

Per non parlare della tecnologia Adattive Sound Control, che permette di analizzare il suono in tempo reale, riconoscendo la tipologia di emissione sonora di quello specifico momento e valorizzandola al massimo: nel caso in cui ad esempio sia presente un dialogo tra persone, questo verrà riconosciuto immediatamente dalla soundbar che ti restituirà un suono chiaro e nitido, così da comprenderlo alla perfezione.

In definitiva a poco più di 110 euro hai la possibilità di portarti a casa un’ottima soundbar, grazie alla quale riuscirai a dare una vita completamente nuova alla tua Smart TV, creando un vero e proprio angolo cinema degno di questo nome: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa soundbar LG (modello SQC2) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.